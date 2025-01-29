İddia: İsrail istihbaratı, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki sivil havalimanlarına yerleşiyor

İsrail istihbarat servisleri, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Larnaka ve Baf havalimanlarında güvenlik incelemeleri yaparak silahlı personel konuşlandırma talebinde bulundu. Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin bu taleplere olumlu yaklaştığı öne sürülürken, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Artı Gerçek- Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Baf ve Larnaka havalimanlarına İsrail istihbarat servislerinin güvenlik amacıyla personel yerleştireceği iddia edildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, İsrail gizli servisi MOSSAD ve iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet personelinden oluşan ekipler, Larnaka Havalimanı ve çevresinde, ayrıca bölgedeki sahil kesiminde güvenlik incelemeleri gerçekleştirdi. Bu incelemelere Rum polisinin de eşlik ettiği belirtildi.

Bazı internet sitelerinde yer alan haberlere göre, İsrail istihbaratı, dürbün, kamera ve özel ekipmanlar kullanarak yaptığı bu incelemeler sırasında Larnaka Havalimanı kulesi dahil olmak üzere silahlı personel bulundurmak için Kıbrıs Cumhuriyeti’nden onay talep etti. Bu talebe olumlu cevap verildiği öne sürüldü.

Ayrıca, İsrail istihbaratı yaklaşık 10 gün önce Baf Havalimanı’nda da benzer bir inceleme yaparak kontrol kulesi dahil silahlı personel konuşlandırılmasını talep etmişti. Şin-Bet, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Güney Kıbrıs’ın Baf kentine olan ticari uçuşların askıya alınmasını istemiş ve bu gelişmenin ardından İsrail’den Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik tüm uçuşlar Larnaka Havalimanı’na yönlendirilmişti.

Dialogos adlı bir internet sitesi, İsrail istihbaratının Larnaka ve çevresindeki incelemelerine dair fotoğrafları yayımlayarak hükümete şu soruyu yöneltti: “İsrail istihbaratının kara ve deniz havaalanlarını hangi yetki çerçevesinde kontrol ettiği konusunda resmi bir açıklama yapılacak mı?”

‘YUNANLILAR KARDEŞİMİZ OLABİLİR AMA İSRAİL BİZİM KOMŞUMUZDUR’

Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanı Palmas, Yunanistan’da yayın yapan RealNews gazetesine verdiği mülakatta, ABD tarafından yenilenmesi planlanan Baf kentindeki Andreas Papandreou Hava Üssü ile Mari (Tatlısu) bölgesinde inşası süren Mari Deniz Üssüyle ilgili bilgiler paylaştı.

Palmas, söz konusu üslerin ABD’nin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) İsrail, Mısır, Ürdün ve GKRY’ye dost diğer ülkelerin kullanımına açılacağını kaydederek, İsrail’in Baf’taki hava üssünde ayrıcalıklı olacağını vurguladı.

Yunanistan’ın Kıbrıs Cumhuriyeti’ni desteklemesinin zor olduğunu vurgulayan Savunma Bakanı Palmas şu ifadeleri kullandı:

“Yunanlılar kardeşimiz olabilir ama İsrail bizim komşumuzdur. İsrailliler tamamen yanı başımızdadır. Üç dakika içinde Kıbrıs’a gelebilirler.”

PALMAS’TAN NATO AÇIKLAMASI

Palmas, ABD askeri heyetinin Baf kentinde yaptığı incelemeler sonucu Andreas Papandreou Hava Üssü’nün NATO standartlarında olacağını belirterek, 14 milyon euroluk maliyetinin ABD tarafından karşılanacağını kaydetti.

Üs konusundaki GKRY-ABD işbirliği ile NATO’dan daha fazla faydalanmayı ön gördüklerini anlatan Savunma Bakanı Palmas, “Amacımız ortaklarımızla, Amerikalılarla ve NATO’ya katılan diğer ülkelerle birlikte, NATO uygulamalarından ve politikalarından faydalanmaktır. NATO’ya tam üye olmayı başardığımızda daha da iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Baf’taki genişletilen hava üssü için kurulacak sistemlerinin Kıbrıs’ın tamamını içine alacak bir hava savunma şemsiyesi oluşturacağını aktaran Palmas, “Andreas Papandreou Hava Üssü’ndeki planın ana kısmı genişlemeyi içermektedir. Daha büyük uçakların uçabilmesi için kullanılan pistin genişletilmesinin yanı sıra daha büyük kontrol kulesi gibi bir dizi bina projesi var. Amaç daha fazla uçağı barındırabilmek, barışı koruma ve insani yardım misyonları için onları destekleyebilmektir” değerlendirmesini yaptı. (AA)

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