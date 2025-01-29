Ermenistan vatandaşları için en önemli sorun güvenlik, ardından sınır belirleme geliyor

Ermenistan vatandaşları, ülkenin karşı karşıya olduğu en önemli sorunun güvenlik olduğunu düşünüyor.

GALLUP International Association’ın Ermenistan temsilciliği tarafından yürütülen anket kapsamında katılımcılara, Ermenistan’ın bugün karşı karşıya olduğu en önemli sorunların neler olduğu soruldu. %39.5 oranında katılımcı güvenliği en önemli mesele olarak belirtti.

Bunun ardından %21,0 oranında katılımcı sınır belirleme sorunlarını, %15.6 savaş tehdidini, %14 ekonomik sorunları, %9.7 toplu taşıma problemlerini ve %9.5 enflasyonu en önemli konular arasında gösterdi.

Anket sonuçlarını, GALLUP International Association’ın Ermenistan’daki üyesi olan MPG LLC’nin Direktörü Aram Navasardyan, gazetecilerle yaptığı toplantıda duyurdu. Navasardyan, 20-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya 1.100 Ermenistan vatandaşının katıldığını belirtti.

ERMENİ HABER AJANSI