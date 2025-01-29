Daron Acemoğlu, Nobel Ödülü Müzesi’ne annesine ait kişisel bir eşya bağışladı (Foto)

İstanbul doğumlu, dünyaca ünlü ekonomist ve Nobel Ödülü sahibi Daron Acemoğlu, annesine ait kişisel eşyalarından birini Nobel Ödülü Müzesi’ne bağışladı. Bu gelişme, Nobel Ödülü’nün resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu.



Paylaşımda, bağışın müze koleksiyonu açısından büyük önem taşıdığı belirtilerek, Acemoğlu’nun annesinden geriye kalan az sayıdaki hatıralardan biri olduğu vurgulandı.

Daron Acemoğlu’nun annesi, ünlü İstanbullu Ermeni şair İrma Acemoğlu’dur.

1966-1976 yılları arasında Gedikpaşa’daki Aramyan-Uncıyan Okulu’nun müdürlüğünü yapan İrma Acemoğlu, uzun yıllar İstanbul’daki Ermeni basınında görev aldı. En büyük katkısını ise eğitim alanında sundu. Eserleri arasında “Sadece Ver” (1975), “Şiirlerim” (1985) ve “Kevork Acemoğlu ve Ben, İrma: Duygulardan Gerçekliğe” adlı kitapları bulunuyor.

Ayrıca, İstanbul’da yayımlanan “Kamar” adlı Ermenice aylık derginin editörlüğünü de üstlendi.

İrma Acemoğlu, 1990 yılında Paris’te hayatını kaybetti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2025/01/29/Daron-Acemoğlu-Nobel-Ödülü-Müzes/296035