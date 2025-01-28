Sosyal medya hesabından duyurdu… Meltem Cumbul’un acı kaybı!

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eniştesi Tekin Alkan’ın vefat ettiğini duyurdu.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan “Güzel Aşklar Diyarı” dizisi ile izleyicilerle buluşan 55 yaşındaki sanatçı, acısını şu sözlerle dile getirdi:

“Biricik eniştemi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Işıklarda uyusun.”

Merhum Tekin Alkan’ın cenazesinin, 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 15.00’te Topkapı Kozlu Süryani Kadim Mezarlığında yapılacağı açıklandı. Taziye, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü 19.00-22.00 saatleri arasında Kadıköy Moda Kilisesi salonunda kabul edilecek.

Meltem Cumbul’un paylaşımında ayrıca Tekin Alkan’ın hayatına dair şu bilgilere yer verildi:

“Merhum Mıksi Cemil ve merhume Mıksiye Meleke Alkan’ın oğlu; merhum Sedat ve merhume Güner Cumbul’un damadı; Funda Cumbul Alkan’ın kıymetli eşi; Cemil Can ve Emirhan’ın biricik babası; Aslı Deniz’in çok sevdiği kayınpederi; Duru’nun biricik dedesi; merhum Acar Cumbul, Yonca Gültekin ve Meltem Cumbul’un yeri dolmayacak eniştesi; Bahadır Gültekin’in bacanağı; merhum Cengiz, merhume Marin Paslanmaz ve Sevim Kareh, Şakir, Metin Can, Jale Tütüncü, Turgay’ın kıymetli kardeşi; Riyad Tütüncü’nün kayınbiraderi Tekin Alkan vefat etmiştir.”

Ailenin isteği üzerine çiçek gönderilmemesi, bunun yerine bağış yapılması rica edildi.

Cumhuriyet Gazetesi