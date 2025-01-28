DTCF’de ‘Sanasaryan Koleji ve Sanasaryan Vakfı Davası’ Konferansı Düzenlendi

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Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta Sanasaryan Koleji ve Vakfı davasının hukuki boyutları ele alındı.

DTCF’de ‘Sanasaryan Koleji ve Sanasaryan Vakfı Davası’ Konferansı Düzenlendi

Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde (DTCF), ‘Sanasaryan Koleji ve Sanasaryan Vakfı Davası’ konulu bir konferans gerçekleştirildi. Muzaffer Göker Salonu’nda yapılan etkinliğin açılışında konuşan DTCF Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Sanasaryan Koleji’nin tarihi ve İstanbul Ermeni Patrikliği ile Vakfın gerilimli ilişkisi hakkında bilgiler verdi.

Kolej ve Vakfın Tarihçesi

Prof. Dr. Ünüvar, Mıgırdıç Sanasaryan tarafından vasiyetiyle kurulan kolej, ödenek sıkıntıları nedeniyle kapandı. Ermeni Patrikhanesi tarafından sağlanan gelirlerin aktarılan mülklerle ilgili yürütülen dava süreci hakkında bilgiler sundu.

Konferansın Amacı ve Hedefleri

DTCF Dekanı Prof. Dr. İrfan Albayrak, konferansın fakültenin 90. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlendiğini belirterek, vakıf mülkleriyle ilgili hukuki meselelerin ele alınacağını ifade etti. Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Birsen Karaca, Sanasaryan Koleji hakkında yapılan çalışmaların uluslararası boyutlara taşındığını dile getirdi.

Hukuki Statü ve İhtilaflar

Konuya katkı veren Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Akyılmaz, Sanasaryan Vakfı’nın hukuki durumunu ve İstanbul Ermeni Patrikliği tarafından açılan davası hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Akyılmaz, vakfın 1901 tarihli vakfiyesi ile hukuki çatışmaların derinlemesine analizini sundu.

Sanasaryan Koleji’nin Kültürel Mirası

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Cem Karakılıç, Mıgırdıç Sanasaryan’ın Anadolu’daki Ermeni çocuklarının eğitimine katkı sağlama motivasyonunu anlattı. Ayrıca, kolejin finansman kaynaklarına dair önemli veriler paylaştı.

Ermeni Metinlerinin Rolü

Karakılıç, Sanasaryan Vakfı ve Koleji ile ilgili iddiaların Ermenice kaynaklar ile çürütülebileceğini belirtti. Osmanlı Ermenileri arasındaki metinlerin de Türk tezini desteklediğini vurgulayarak, Türk tarihçilerin bu kaynaklardan daha fazla faydalanmasının sorunların çözümüne katkıda bulunacağını ifade etti.

Bu konferans, Sanasaryan Koleji ve Vakfı üzerine yürütülecek bilimsel ve hukuki çalışmalara zemin hazırlamayı amaçlıyor.

https://www.aksiyon.com.tr/dtcf-de-sanasaryan-koleji-ve-sanasaryan-vakfi-davasi-konferansi-duzenlendi-101771