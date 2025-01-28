Ankara’da Kars sınır kapısının açılmasının faydaları konuşuldu

Türkiye-Ermenistan Çözüm Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, Dışişleri Bakanlığı Kafkasya ve Orta Asya Dairesi Başkan Yardımcısı Ayşe Uzer ve Dışişleri Bakanlığı Temsilcileri Arif Ekmekçi ve Önder Akgün, Ankara’da Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan’ı, İdris Aca’yı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Toplantının ana gündem maddesi, Kars’ın Akyaka bölgesindeki “Doğu Kapısı” sınır kapısının açılması, bu sürecin Kars halkı için önemi ve sınır kapısının açılmasının olası sosyoekonomik sonuçları oldu.

Süreci detaylı olarak anlatan Serdar Kılıç, bunun bölge ve ülke açısından önemli olduğunu söyledi.

Kadir Bozan toplantıyla ilgili olarak X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Toplantıda, Azerbaycan-Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini yakından takip ettiğimizi belirttim. Bu sürecin tamamlanmasının ardından Doğu Kapı Sınır Kapısı’nın açılmasının sadece Kars’a değil, tüm bölgeye büyük katkı sağlayacağına olan inancımızı ifade ettim. Bu adım, Kars’ın ticaret hacmini artıracak, istihdamı güçlendirecek ve bölgesel iş birliğini daha ileriye taşıyacaktır.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bölgemizin kalkınması ve ekonomik potansiyelinin artırılması için her türlü adımın destekçisiyiz. Normalleşme sürecinin barış, istikrar ve refah getireceğine olan inancımızla, tüm Kars halkı adına geleceğe umutla bakıyoruz.”

(Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Ermenistan Kamu Radyosu)

Agos