Ermeni Haçkarları, Backes & Strauss tasarımcılarına ilham verdi

Dünya çapında ünlü İngiliz lüks markası Backes & Strauss, “Haçkar Koleksiyonu”nu tanıttı. Tasarımcılar, eşsiz saat kadranları yaratmak için Ermeni haçkarlarından (haç taşı) ilham aldı ve koleksiyon, ortaçağ Hristiyan Ermeni sanatının zengin sanatsal geleneklerini yansıtıyor.





Bu koleksiyon, AGBU (Ermeni Genel Hayırseverler Birliği) ile Backes & Strauss arasındaki iş birliğinin bir sonucu olarak ortaya çıktı ve koleksiyonda 50 saat yer alıyor. Saatlerin fiyatları 5.000, 6.500 ve 12.500 dolar arasında değişiyor. Koleksiyonun satışından elde edilecek gelirin tamamı, AGBU Küresel Yardım Fonu’na aktarılacak.



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2025/01/27/Ermeni-Haçkarları-Backes-Strauss/295821