Papa’dan Sudan çağrısı: Müzakere masasına oturmayı kabul edin

Papa Franciscus Sudan ordusu ve paramiliter örgüt Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki iç savaşın sona ermesi için taraflara çağrı yaptı.

DUVAR – Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Sudan’daki çatışmanın dünyadaki en ciddi insani krize neden olduğunu belirterek, taraflara düşmanlıkları sona erdirme ve müzakere masasına oturma çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada Sudan’daki gelişmelere değindi.

Papa Franciscus, “Nisan 2023’te başlayan Sudan’daki çatışma, dünyanın en ciddi insani krizine neden olmakta ve Güney Sudan’da da dramatik sonuçlar doğurmaktadır. Her iki ülke halkına da yakınım ve onları kardeşliğe, dayanışmaya, her türlü şiddetten kaçınmaya ve manipülasyonlara karşı dikkatli olmaya davet ediyorum. Sudan’daki savaşan taraflara, düşmanlıkları durdurmaları ve müzakere masasına oturmayı kabul etmeleri çağrımı yineliyorum” dedi.

Papa, uluslararası topluma da seslenerek, “Uluslararası toplumu, yerinden edilmiş kişilere gerekli insani yardımları ulaştırmak ve savaşan tarafların en kısa sürede barış yollarını bulmalarına yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapmaya çağırıyorum” diye konuştu.

Sudan’da 15 Nisan 2023’ten bu yana ordu ve bir dönem orduya bağlı olan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan’daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023’ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

(ANADOLU AJANSI)

Gazete Duvar