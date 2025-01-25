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Papa Francis, Gazze’deki Katolik Kilisesi Pederi ile görüştü: “Selamun Aleyküm!”

2025-01-25

Papa Francis, Gazze’de 600 Filistinli’nin sığındığı Katolik Kilisesi’nin pederiyle görüntülü konuştu, Filistinli doktoru “Selamun Aleyküm” diye selamladı.

Papa Francis, Gazze’deki 600 Filistinli’nin sığındığı Kutsal Aile Katolik Kilisesi’nin pederi Gabriel Romanelli ile görüntülü konuştu. Francis Filistinli doktoru “Selamun Aleyküm” diye selamladı.

Serbestiyet

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