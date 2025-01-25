İHD’den Dersim’de hak ihlalleri raporu

İHD Dêrsim Şubesi, 2024 yılına dair hak ihlalleri raporunu açıkladı. Raporda, seçme ve seçilme hakkı, basın özgürlüğü, kadınlar ve doğa gibi birçok başlıktaki ihlallere yer verildi.

Artı Gerçek- İnsan Hakları Derneği (İHD) Dêrsim Şubesi, 2024 Yılı Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı. Dernek binasında yapılan toplantıda İHD Dêrsim Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yaşar Sezgin konuştu. 2024 yılı boyunca birçok coğrafyada olduğu gibi Dersim’de de toplumsal hak ihlallerinin, derinleşen adaletsizlikler ve hukuk dışı uygulamalarla hız kesmeden devam etiğini vurgulayan Sezgin, bu durumun tüm sivil toplum örgütlerinin önünde engel teşkil ettiğini ifade etti.

Raporda, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ekolojik yıkım, iş cinayetleri, polisin orantısız şiddeti, kayyım politikaları, kadın ve çocuk cinayetleri, eylem-etkinlik yasakları, gazetecilere dönük engellemeler, ajanlaştırma tehdidi, baskı-tehdit yöntemiyle ifade alma, gözaltı, tutuklama, tutsaklara yönelik baskılar, iş cinayetleri, festival yasakları gibi yaşanan bir çok hak ihlaline yer verildi.

GÜLİSTAN DOKU’DAN HÂLÂ HABER YOK

Raporda yer alan kimi ihlaller şu şekilde sıralandı:

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamıyor. Gülistan’ın kaybolmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen ‘Gülistan Doku nerede?’ sorusu hâlâ cevaplanamadı.

Pertek ilçesine bağlı Aşağıgülbahçe-Kurmeş Köyünde muhtarın, köyde yaşayan bir kadına yönelik sistematik tacizine dair Şube Kadın Komisyonumuza başvuruda bulunuldu. Kadın komisyonumuz tarafından takip edilen hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.

Pertek ilçesinde bir korucunun genç kadını taciz ettiği belirtildi. Olay kolluk kuvvetlerine de yansıdı. Karakola giderek korucudan şikayetçi olan genç kadın, polislerin olayın üstünün kapatılması için ifadeyi tutanağa geçiren polislere baskı yaptığı, cinsel taciz yazılmamasını söylediğini belirtti. Olaya dair soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

DAĞ KEÇİLERİ KAÇAK AVCILARIN HEDEFİNDE

Nesli tehlike altında olduğu için koruma altında olan ve Dêrsim bölgesinde kutsal kabul edilen dağ keçileri, bakanlığın açtığı ihalelerle katledilirken kaçak avcıların da hedefinde.

Çemîşgezek ilçesinde, Tağar Çayı üzerinde kurulması planlanan ‘Çemişgezek Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Kapasite Artış Projesi’nin inşaatına Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olmadan başlandı. Hidroelektrik santrali (HES) kapasite artışı ve regülatör inşaatı, bölgenin ekosisteminde büyük tahribata neden olmaktadır.

Ekoloji mücadelesi veren savunucular yargısal tacizlerle bastırılmaya, kolluk şiddeti ve idari para cezaları yoluyla engellenmeye çalışılmıştır.

ÖZGÜRLÜK YÜRÜYÜŞÜNE SORUŞTURMA AÇILDI

İmralı Hapishanesi’nde tutulan PKK Lideri Abdullah Öcalan ile Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş üzerinde uygulanan tecridi protesto etmek amacıyla Türkiye’nin birçok ilinde başlatılan ‘İmralı Tecridine Karşı Gemlik’e, Özgürlük Yürüyüşü’ adı verilen eylem, Dersim’de de gerçekleştirilmiş ve yürüyüşe katılan çok sayıda yurttaşa soruşturma açılarak, ifadeye çağrılmıştır.

Geçtiğimiz yıllarda konser yasakları ve şehre giriş yasakları verilen Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi üyelerine yönelik yasaklar 2024 yılında da sürdü.

GAZETECİLERE SALDIRILAR DURMADI

Yeni Yaşam Gazetesi dağıtımcısı Azime Bozkurt, gözaltına alındı.

Dêrsim’in Hozat ilçesinde iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan S.Y.’nin duruşmasının görüldüğü Tunceli Adliyesinde duruşmayı takip eden Gazeteci Duygu Kıt, mahkeme çıkışında fail ve yakınları tarafından saldırıya uğradı.

İHD Dersim Şubesi olarak 24 Nisan 1915’in yıl dönümünde ‘Bir kez daha soykırımı anıyor ve inkâra son diyoruz’ açıklamasını dernek binamızda düzenlediğimiz basın toplantısıyla kamuoyuna duyurduk. Bu açıklamayı okuyan şube eşbaşkanımız Gönül Sonbahar hakkında TCK’nin 301. maddesinde yer alan, ‘Türk milletini, Türkiye cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İfade özgürlüğüne vurgu yaparak savunmasını sunan Gönül Sonbahar hakkında beraat kararı verildi.

İKİ BELEDİYEYE KAYYIM ATANDI

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partili (DEM Parti) Dêrsim Belediye Eşbaşkanı Cevdet Konak ve Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘örgüte üye olmak’ iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp, görevden uzaklaştırıldı.

Seçilmiş Dêrsim Belediye Eşbaşkanları yerine kayyım olarak atanan Tunceli Valisi aynı tarihte tüm yurttaşlar için anayasal bir hak olan barışçıl toplantı ve gösteri yapma hakkını tüm kentte 10 gün boyunca yasaklama kararı almıştır. Kentin tüm cadde ve sokakları sıkıyönetim ilan edilmişçesine polis, asker ve zırhlı araçlarla kontrol altına alınarak hayatın olağan akışına müdahale edildi.

Dêrsim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan, halkın tepkisi sonucu serbest bırakıldı. Ancak daha sonra ifade vermek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüş, savcılık tarafından ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçlamalarıyla adli kontrol tedbiri uygulanarak ev hapsine tabi tutuldu

Munzur Üniversitesi öğrencisi Ahmet Yıldız, Dêrsim ve Ovacık belediyelerine kayyım atanmasını protesto etmesi gerekçe gösterilerek, Tunceli Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek yurdundan 1 ay süreyle uzaklaştırıldı.

Dêrsim Belediyesine kayyım atanmasının ardından 9 belediye işçisi işten çıkarıldı.

(MA)

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