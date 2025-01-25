Ahtamar Efsanesi 26 Ocak’ta sahnede

İşhan Erdinç

Türkiye’de bir dönem Cenk Taşkan ismiyle de tanınan ünlü besteci Majak Toşikyan’ın, şair Hovhannes Tumanyan’ın 1891 yılında kaleme aldığı “Ahtamar” şiirinden esinlenerek konseptini ve müziklerini hazırladığı “Ahtamar Efsanesi” adlı müzikli dans gösterisi izleyicilerle buluşuyor.

Temsil 26 Ocak Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Sahnesi’nde gerçekleşecek. Esayan Okulu’ndan Yetişenler Derneği çatısı altında sanat faaliyetlerini sürdüren ve bu yıl 45. yılını kutlayacak olan Maral Müzik ve Dans Topluluğu’nun dans gösterisi sunacağı konserde Hagop Mamigonyan şefliğinde Ahtamar Oda Korosu ile Maral Ayvaz, Ari Barutoğlu ve Maria Hazar da şarkılar seslendirecek. Sözler, Tumanyan ve Bercuhi Berberyan’a ait.

70 dansçının yer alacağı gösteride Roy Merkezoğlu ve Katya Kaya, solo dans performansları sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Ermeni Patrikliği tarafından desteklenen gösteri için, 18 Ocak Cumartesi günü Esayan Dernek Salonu’nda bir basın toplantısı düzenlendi.

Gösterinin hazırlığına katkı sunanlardan Luys Medya’nın Genel Müdürü Harutyun Kuran, yaptığı konuşmada, Türkiye Ermeni Patrikliği’nin uzun yıllar sonra bir sanat projesine destek verdiğini belirtti.

Kuran, projenin hayata geçirilmesinde kendilerine destek veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra AK Parti İstanbul milletvekilleri Serkan Bayram ve Sevan Sıvacıoğlu’na teşekkür etti.

Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Din Görevlisi Üstrahip Harutyun Damadyan, müzikalin İstanbul Ermeni toplumu için orijinal ve tarihi bir proje olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Projenin başında önemli ve başarılı Ermeni müzisyen Majak Toşikyan var. Müzikalde, edebiyat, müzik ve dans bir araya geliyor. Toşikyan’a, bu önemli müzikali Türkiye’ye kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Onun başarılarını hem Ermeni Patrikliği hem cemaatimiz hem de devlet erkanımız projeye olan desteklerini sunarak, takdirle karşıladıklarını göstermiş oluyorlar. Şair Hovhannes Tumanyan’ın yazdığı Ahtamar Efsanesi’ne yeni bir soluk kazandıran Bercuhi Berberyan’a ve Ahtamar Oda Korosu Şefi Hagop Mamigonyan’a da ayrıca teşekkür ediyorum.”

Binlerce yıllık bir aşk hikayesi

Toşikyan, Ahtamar Efsanesi’nin ‘Romeo ve Juliet’ gibi binlerce yıllık bir aşk hikayesi olduğunu ifade ederek, klasik bir eseri modern bir yorumla sahneye koymaya çalıştıklarını belirtti ve şunları söyledi:

“Hovhannes Tumanyan’ın şiiri oldukça kısa bir eserdir. Ben de bu efsanenin başına bir bölüm ilave ettim. Bunun için de Bercuhi Berberyan ile birlikte yeni bir aşk hikayesi yazdık ve bunu bir müzikal haline getirdim. Büyük bir çalışma yürüttük. Müzikalin en büyük önemi, Türkiye içinde yaşayan Ermenilerin yaptığı ilk proje olmasıdır. Burada koromuz ve dans ekibimiz de bizi yalnız bırakmadılar. Kültür ve Turizm Bakanı’mız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Ahtamar Oda Korosu şefi Hagop Mamigonyan, ekipte yer alan 15 kişinin Lusavoriç Korosu üyeleri olduğunu söyledi. Mamigoyan, projede yer almalarında Majak Toşikyan isminin önemli bir etken olduğunu vurguladı:

“Kendisiyle olan yakın hukukumuz ve müzikal birlikteliğimizden dolayı çok büyük bir onur duyuyorum. Müzikal, İstanbul Ermenilerinin ele ele vererek hazırladığı bir projedir. Proje için 3 ay boyunca yoğun şekilde çalıştık. Müzikalimiz edebiyatın, müziğin ve tiyatronun yer aldığı bir proje. Sanat, yüce bir kavramdır ve biz onu paylaşmayı becerebilirsek o yücelik sınırsız, sonsuz olur.”

1992’den beri Maral Müzik ve Dans Topluluğu’nun Genel Sanat Yönetmeliği’ni yürüten Garbis Çapkan da, müzikal için yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade etti:

“Haftanın 3 günü prova yaptık ve 80 kişilik bir ekiple sahneye çıkacağız. Majak hocamızın bana anlattığı duyguyu dikkate alarak bir sanat ekibi oluşturduk. Müzikal için 20 sahnelik görsel bir şölen hazırladık ve her sahnede farklı bir duyguyu, heyecanı anlatmaya çalıştık. Proje için farklı gruplar ve disiplinler bir araya geldi. AKM’de ilk defa sahne alacağız ve bunun için de çok heyecanlıyız.”

Solist Maral Ayvaz da, Ermeni müziğini yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Dansçılar Katya Kaya ve Roy Merkezoğlu da duygularını paylaştı. Anadolu coğrafyasında bilinmeyen birçok efsane olduğuna işaret eden Kaya, “Bunlardan birisi de çok değerli hikayesiyle Ahtamar Efsanesi’dir. Burada imkansız bir aşk hikayesine dansımla katkı sunarak Tamara karakterini canlandıracağım için çok heyecanlıyım” derken; Merkezoğlu, “Projeye yaklaşık 1,5 sene boyunca hazırlandık. Müzikal için bale, halk dansları gibi çeşitli disiplinlerden yararlandık ve bir harmoni oluşturduk” dedi.

Projenin sanat ekibi Garbis Çapkan, İris Çapkan ve Sarem K. Şeşetyan’dan oluşuyor. Basın toplantısına katılan Şeşetyan, projenin güzel hatıralar biriktirmek için bir fırsat yarattığını dile getirdi.

Tek perde 80 dakikalık dans gösterisinin biletlerine ‘biletinial.com’ internet sayfası üzerinden ulaşılabilir.

Agos