Türk-Yunan aşkı sınıra takıldı

Ömer BİLGE

Yunanlı Evgeni Kanellaki, Türk sevgilisi Taylan Özgür Özer’le KKTC’de buluştu. Kanellaki, Özer’i otomobil bagajında Kıbrıs Rum yönetimine kaçak şekilde götürdü. Sevgilisini yine aynı yöntemle KKTC’ye geçirirken sınır kapısında yakalanarak tutuklandı.

Yunanistan vatandaşı Evgeni Kanellaki 11 Ocak’ta Kıbrıs Rum yönetiminden KKTC’ye geçerek İstanbul’dan gelen sevgilisi Taylan Özgür Özer’i Ercan Havalimanı’ndan aldı. 2 sevgili KKTC’de 6 gün geçirdi. Evgeni, geçen hafta cuma günü sevgilisini yaşadığı Güney Kıbrıs’a geçirmek istedi ancak KKTC’yi tanımayan ve limanlarını da ‘yasadışı’ kabul eden Rum yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını sınırdan geçirmiyordu.

BAGAJDA KAÇAK GEÇİŞ

İki sevgili, Rum yönetimine kaçak geçmeye karar verdi. Evgeni, Taylan’ı otomobilinin bagajına sakladı ve yakalanmadan hem KKTC hem Rum yönetimi kontrol noktalarından geçmeyi başardı. Haftasonunu sevgilisiyle kendi evinde geçiren Evgeni, geçen pazar Taylan’ı yine aynı yöntemle KKTC’ye bırakmak istedi. Başkent Lefkoşa’nın Rum kesiminden Türk kesimine araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’nda Rum polisinin kontrolünden sorunsuz geçtiler. Ancak Türk polisi, muhaceret işlemlerini yaparken Evgeni’nin hareketlerinden şüphelendi ve otomobilini aradı, bagajda Taylan’ı buldu. Evgeni – Taylan çifti önceki gün Lefkoşa’da mahkemeye çıkartıldı. ‘Askeri yasak bölgeyi ihlal etmekten’ suçlanan 2 sevgili, bir ayı geçmemek şartıyla bir sonraki duruşmalarına kadar cezaevine gönderildi.

Hürriyet Gazetesi