NATO, Ermenistan’ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve barış inşası çabalarını desteklemektedir

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Ermenistan Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ermenistan-NATO işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alındı ​​ve ikili gündemin etkin bir şekilde hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı. Taraflar, bölgesel ve uluslararası öneme sahip konularda görüş alışverişinde bulundu. Başbakan Paşinyan, Azerbaycan ile barış sürecinde kaydedilen ilerlemeyi sunarak, Ermenistan Hükümetinin barış gündemine olan bağlılığını vurguladı. Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yapan NATO Genel Sekreteri, NATO’nun Ermenistan’ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve barışı tesis etme çabalarına desteğini dile getirdi. Başbakan Paşinyan, Ermenistan hükümetinin “Barış Kavşağı” projesini de tanıtarak, Ermeni tarafının projede yer alan ilkeler temelinde bölgesel iletişim kanallarını açmaya hazır olduğunu vurguladı. ERMENİ HABER AJANSI