Ermenistan’a yönelik herhangi bir saldırganlığı bastırmanın en iyi yolu, Ermenistan’ı daha güçlü hale getirmektir

Finlandiya Eduskunta Başkanı Jussi Halla-Aho, Ermenistan ile komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için müzakere çabalarının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Yerevan’da İskandinav-Baltık Formatı parlamentolarının başkan ve başkan yardımcılarının katıldığı bir panel tartışmasında, konuşmacılara Azerbaycan’a daha fazla baskı uygulama konusunda daha proaktif olunup olunamayacağı soruldu.

Bu soruya yanıt olarak Halla-Aho, Ermenistan’a yönelik herhangi bir saldırganlığı bastırmanın en iyi yolunun, Ermenistan’ı güvenlik, ticaret ve ekonomi açısından daha güçlü Avrupa yapılarına entegre ederek güçlendirmek olduğunu belirtti. Azerbaycan’a baskı uygulanması konusuna değinerek, bunun bir insan hayatı meselesi olduğunu ifade etti. Halla-Aho, bu tür bir çatışmada taraf tutmaya çalışıldıkça karşı taraf üzerindeki etkinin azalacağını, birine ve kararlarına etki etmek istiyorsanız, hak edip etmediklerine bakılmaksızın onlara bir ölçüde saygı göstermeniz gerektiğini söyledi.

Ayrıca, kalıcı bir çözüm üzerinde müzakere etmeye ve Ermenistan ile komşu devletler arasındaki ilişkileri normalleştirmeye devam edilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye ve Azerbaycan’da, bu sürecin kendi uzun vadeli çıkarlarını da koruduğunu anlayan insanların bulunduğundan emin olduğunu ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI