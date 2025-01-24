Başkan Ceritoğlu, ‘Turizm Denilince İzmir’ söyleşisinde konuştu

Horeca İzmir Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşide konuşan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bütün tapınakları tek fotoğrafta dünyada sadece Selçuk’ta sığdırabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Yunus Erdoğan

DUVAR – Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Horeca İzmir Fuarı’nda düzenlenen “Turizm Denilince İzmir” söyleşine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Meryem Ana Evi Otoparkı ile ilgili sürece dair bilgi veren Başkan Ceritoğlu, “Yürütmeyi durdurma davasını açtık, nöbetimiz de devam ediyor” dedi.

Başkan Ceritoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben dostlarımı Efes Artemis Tapınağı’nın önüne götürürüm ve derim ki, şuradan bir fotoğraf çekin. Çünkü bu fotoğrafı dünyada bir başka yerde çekemezsiniz. En önde antik çağın 7 harikasından biri, bir pagan tapınağı Efes Artemision, Aydınoğlu Beyliği’nden kalmış olan İsabey Camii ve biraz daha bakarsanız yukarıya doğru, Hazreti İsa’nın en yakınındaki isimden, Aziz Yuhanna’dan adını alan müthiş o kalenin içindeki zenginliği görürsünüz. Biraz arkaya doğru gittiğinizde de eski yapıların içinde Selçuk Yahudilerinin eski sinagogunu görürsünüz. Yahudi anlayışı, Hıristiyan anlayışı ve Müslümanlık. Bütün tapınakları tek fotoğrafta dünyada sadece Selçuk’ta sığdırabilirsiniz.”

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