“Anora”, Ermeni oyuncuların rol aldığı film, 97. Oscar ödülleri’nde en iyi film dalında aday gösterildi

Sean Baker’ın yönetmenliğini üstlendiği “Anora” filmi, Akademi Ödülleri töreninde “Yılın En İyi Filmi” kategorisinde aday gösterildi.

Film ayrıca “En İyi Yönetmen”, “En İyi Kadın Oyuncu”, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ve “En İyi Özgün Senaryo” dallarında da adaylık kazandı.

“Yılın En İyi Filmi” unvanı için yarışacak diğer filmler şunlardır: “Brutalist”, “Complete Unknown”, “The Conclave”, “Dune: Part Two”, “Emilia Pérez”, “I’m Still Here”, “Nickel Boys”, “Substance” ve “Wicked”.

97’inci Akademi Ödülleri töreni 3 Mart’ta gerçekleştirilecek.

Yönetmen Sean Baker’ın filmi “Anora”, başrollerinde Ermeni oyuncular Karen Karagulyan ve Vache Tovmasyan’ın yer aldığı yapım, 2024 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazanmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI