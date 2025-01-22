Korku dolu anlar: Özel liseye kurşun sıktılar! Polis harekete geçti

Bakırköy’de özel lisenin duvarına ve camına isabet eden mermi isabet etti. Emniyet ekipleri inceleme başlattı.
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde Zeytinlik Mahallesi’nde bulunan özel lisenin duvarına ve camına mermi isabet ettiğini gören görevliler, durumu polise bildirdi.
Okulda ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, 3 mermi izi tespit etti.
Çevredeki kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri arıyor.
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