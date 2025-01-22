Dünya bu kareyi konuşuyor: Daron Acemoğlu da topa girdi

Ülkelerin refah seviyelerindeki farklılıkları toplumsal kurumlar üzerinden açıklayan çalışmasıyla 2024 Nobel Ekonomi Ödülü’ne değer görülen Türkiye Ermenisi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ABD Başkanı olarak Beyaz Saray’a çıkan Donald Trump’ın yemin töreninde çekilen kare üzerinden dikkat çeken yorumda bulundu.

ABD’de Kasım 2024 seçimlerinde galip gelen Cumhuriyetçi Donald Trump 20 Ocak’ta yemin ederek koltuğuna oturdu.

Başkent Washington DC’de düyapılan yemin töreninde içinde yaşadığımız dönemin damgası olarak gelecek on yıllarda da hatırlanacak bir tablo ortaya çıktı. Düzenlenen törende Meta (Mark Zuckerber) Amazon (Jeff Bezos), Google (Sundar Pichai) ve Tesla (Elon Musk) gibi teknoloji devlerinin liderleri tarihi karede yerini aldı.

SANDERS TEHLİYE VURGU YAPTI

ABD’nin önde gelen ‘demokratik sosyalist’ isimlerinden Bernie Sanders bu kare üzerinden mücadele çağrısında bulundu. Sanders, milyarderlerin hükümüteti yönettiğine dikkat çekerek, “Oligarşiden bahsetmeye başladığımda pek çok insan ne demek istediğimi anlamıyordu. Artık bu değişti. Amerika’nın en zengin üç kişisi yemin töreninde Trump’ın arkasında hizalandığında, herkes milyarderler sınıfının artık hükümetimizi yönettiğini anlıyor” açıklamasında bulundu.

Vermont Senatörü Sanders mesajını “Karşı koymalıyız” ifadesiyle bitirdi.

DARON ACEMOĞLU’DA DAHİL OLDU

Dünyanın yakından tanıdığı Bernie Sanders’ın bu mesajından sonra 2024 Nobel Ekonomi Ödülü’ne değer görülen Daron Acemoğlu’ndan dikkat çeken bir açıklama yaptı.

ABD’nin en saygın eğitim kurumlarından Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde görev yapan Prof. Dr. Acemoğlu, Sanders’ın mesajını alıntılayarak paylaşımda bulundu:

* Evet, ülkeyi milyarderlerden oluşan bir oligarşinin yönetmesi kötü bir haber olacaktır (ve olmaktadır).

* Ancak özellikle Afrika, Latin Amerika ve eski Sovyet Cumhuriyetleri tarihi daha da kötüsünün kurumları zayıflatan ve oligarkların yanı sıra devlet aygıtını da kontrol eden bir otokrat olacağını gösteriyor.

* Endişelenmemiz gereken çok şey var.

https://www.sozcu.com.tr/dunya-bu-kareyi-konusuyor-daron-acemoglu-da-topa-girdi-p129755