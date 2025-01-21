Rusya: Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini desteklemeye hazırız

Moskova’da Ermeni mevkidaşıyla bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kremlin’in Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Salı günü Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan’ı Ermenistan-Azerbaycan gerginliğindeki son gelişmeleri ele alan ikili görüşmeler için kabul etti.

Moskova’daki görüşmede Lavrov, Kremlin’in Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtirken, Ermenistan Dışişleri Bakanı da Rusya’nın “maalesef son zamanlarda gördüğümüz tek taraflı yorumlardan kaçınarak” son olayların tüm yönlerini dikkate alacağını umduğunu söyledi.

Mirzoyan, “Umarım bugünkü toplantımız karşılıklı anlayışı teşvik eder” diye ekledi.

Görüşme, Ermenistan ve Azerbaycan arasında on yıllardır süregelen gergin ilişkilerin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın NATO benzeri, Rusya liderliğindeki hükümetler arası bir askeri ittifak olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (CSTO) ayrılma niyetini defalarca açıklamasının ardından gerçekleşti.

Paşinyan ayrıca Moskova’yı Erivan’ın Bakü ile olan ihtilafında Azerbaycan’ın yanında yer almakla suçladıktan sonra ABD ve Avrupa Birliği ile daha yakın ilişkiler geliştirmeye yönelmek istediğini söyledi.

Basın brifinginde konuşan Lavrov, “Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için 2020 ve 2022 yıllarında üç ülke liderleri tarafından varılan üçlü anlaşmaların geliştirilmesinde her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

“Özellikle bölgedeki mevcut durum ışığında bu anlaşmaların hala geçerli olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla çok yoğun bir gündemimiz var,” diye ekledi.

Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri 1980’lerin sonu ve 1990’ların başında Dağlık Karabağ yüzünden patlak veren savaştan bu yana 30 yılı aşkın bir süredir gergin. Bu çatışma, iki eski Sovyet ülkesi arasındaki en uzun süreli çatışma.

30 yıl süren başarısız diplomatik çabaların ardından 2020 yılında Azerbaycan, Dağlık Karabağ bölgesinin bazı kısımlarını ele geçirdiği ve “terörle mücadele” olarak tanımladığı bir askeri operasyon başlattı.

İkinci Karabağ Savaşı olarak bilinen altı haftalık savaş, Moskova’nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesle sona erdi ve anlaşmayı güvence altına almak üzere Rus birlikleri konuşlandırıldı.

Ancak üç yıl sonra, Bakü güçleri ilerlerken 100.000’den fazla Ermeni kaçınca Bakü Dağlık Karabağ’ın kontrolünü tamamen ele geçirdi.

Ermeni yetkililer, 2020 savaşından sonra Dağlık Karabağ’a konuşlandırılan Moskova’nın barış güçlerini Azerbaycan’ın saldırısını durduramamakla suçluyor, Kremlin ise bu suçlamayı reddediyor.

Rusya bunun yerine Ermenistan hükümetini Batı yanlısı olmakla suçladı. İkinci Karabağ Savaşı ile ilgili suçlamalar, uzun süredir müttefik olan Ermenistan ve Rusya arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

Euronews