Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Davos’ta görüştü

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev; Almanya Başbakanı Scholz ve Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevic ile görüşmesinin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Davos’ta bir araya geldi.

Azerbaycan haber ajansı Azertac’in haberine göre Devlet Başkanları, Azerbaycan ile İsrail arasındaki ikili ilişkilerin başarısından dolayı birbirlerini takdir ettiler.

Görüşmede, iki taraf arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin başarısı vurgulanarak, ortak hükümetler arası komisyonun çalışmalarından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Azerbaycanlılar ile Yahudiler arasındaki geleneksel, tarihi dostluğa vurgu yapılarak, Azerbaycan’da Yahudi toplumunun diğer toplumların temsilcileriyle birlikte barış, huzur ve karşılıklı anlayış ortamında yaşamasına imkân veren kapsamlı koşulların varlığından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Serbestiyet