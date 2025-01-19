Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi’nde sömestir kampanyası

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi, 2 Şubat’a kadar 6-18 yaş arası öğrencileri ücretsiz ağırlayacak.

Hazal Köroğlu

DUVAR – Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi sömestir tatiline özel yeni bir kampanya başlattı. İstanbul Sultanahmet’teki Defter-i Hakani Binası’nda yer alan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti içindeki Efes Deneyim Müzesi, ara tatil boyunca müzelerini 6-18 yaş arası öğrencilere ücretsiz açtı.

Yeni nesil müzeciliğin Türkiye’de ilk kez uygulanan örnekleri olarak öne çıkan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi, “immersive” teknolojiler ile izleyicilere gerçek bir deneyim yaşatıyor. Ziyaretçileri; zengin ve kapsayıcı, işitsel ve görsel bir dünyanın içine alarak, hikayenin bir parçası olmalarını sağlıyor.

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi’nde Ayasofya’nın hem Bizans hem de Osmanlı dönemi 23 farklı dil seçeneği ile sunuluyor. İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan ve Amerika Mondo-Dr 2024 Awards’da “En İyi Müze” seçilen Efes Deneyim Müzesi, ziyaretçilerine dünyada ve Türkiye’de yeni yaygınlaşmaya başlayan “immersive” teknolojilerle UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti’ndeki günlük hayatı, mimariyi ve sanatı deneyimleme imkanı sunuyor.

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