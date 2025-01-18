Hrant Dink için tasarlanan yansıtma, 18 ve 19 Ocak’ta 19.00-23.00 saatleri arasında Sebat Apartmanı’nda

Deniz Kaya

2019 yılından bu yana 18 ve 19 Ocak akşamları Sebat Apartmanı’na Hrant Dink anısına üretilen yansıtmalar eşlik ediyor. 2019-2023 yılları arasında Ümit Kıvanç’ın, 2024 yılında ise Hale Tenger’in tasarladığı videolara bu yıl Memed Erdener’in videosu eklendi.

19 Ocak öncesinde bu yılki Sebat Apartmanı Yansıtmasını sanatçı Memed Erdener tasarladı.

Bu gece (18 Ocak) ve yarın gece (19 Ocak) Osmanbey’den geçerken saat 19.00-23.00 arasında başınızı hafifçe kaldırıp Hrant Dink’e selam verebilirsiniz. (Video: İşhan Erdinç)

Yansıtma öncesi düzenlenen, Aylin Vartanyan’ın moderatörlüğündeki söyleşide konuşan Memed Erdener şunları söyledi:

“Işık bir çeşit özgürlük hali. Bana ilham veren sözlerden bir tanesi Kierkegaard’ın ‘Yaşam çözülmesi gereken bir sorun değil, ancak deneyimlenmesi gereken bir gerçekliktir’ cümlesidir. Bu gerçeklikleri çevreme sorduğumda ise aldığım cevaplar arasında aşk, kitap, sokak, toplumsal mücadele ve hafıza bulunuyor. Kendi dışında bir şey gösteren biri olmak çok önemli. Pek çok insan hayatında bir anlam bulamıyor. Geleceğe doğru bir bakışla insan kendi görevini kendisi belirleyip bir inci yaratmalı. Herhangi bir şey seçildiğinde arkasından bütün evren onunla gelir. Bu inci bulunduğunda şimdinin kavranışına dönüşüyor. Geçmişi de şekillendirmeye başlıyor. Kısacası gelecek bir hayalet olarak peşimizde. Kısacası gelecek bir köşede beklemiyor. Bir saat misali kurulması gerekiyor. Çalışmayı yaparken aklımda bunlar vardı. Hrant adına baktığımda ilk fark ettiğim H harfinden bir merdiven yapabileceğimdi. Daha sonra H harfiyle başlayan kelimeleri listeledim. Bunlar Hafıza, Hakikat, Hayat, Hasret gibi sözcüklerdi.”

Aylin Vartanyan da söyleşide şunları söyledi:

“Bu mekanın önemli tefekkür alanlarından birisi sanatçı Sarkis’in arkadaki ardiyeye dokunuşu ile oluştu. Bu eser korunaklı bir bahçe ve koruyucu bir çerçeve olarak görev görüyor. Bu salonda ise Sarkis’in ‘Gökkuşağı renkleriyle çocukların yardım çağrısı’ eseri de bulunuyor. Başta Venedik Bienali gibi çeşitli yerlerde sergilenmiş bu eser çocukların parmaklarıyla kirlenmemiş bir dünyaya bir çağrı yapıyor. İnsan hiçbir şey bilmediğinde hareket kabiliyeti çok fazla artsa da bu hareketlerin anlamı çeşitli sorulara açık oluyor. Belirli bir noktada hatırlamak insan hareketlerine anlam katan unsurlardan bir tanesi. Bu mekan ise benim ara sıra gelerek tefekküre daldığım ve bu mekanın konuşmasına izin verdiğim bir mekan. Bu mekan Hrant Dink’in konuştuğu ve zamanın ötesinde bir buluşma alanı. Fazla ya da eksik hatırlamadan ziyade nasıl hatırladığımız da çok önemli.”

Agos