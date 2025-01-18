HDK’den ‘Halklar ve inançlar barış için yan yana’ buluşması

HDK’nin düzenlediği ‘Halklar ve inançlar barış için yan yana’ buluşmasına katılan farklı halklardan katılımcılar, onurlu bir barış için ortak mücadele vurgusu yaptı.

Artı Gerçek- Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Halklar ve İnançlar Meclisi, Taksim Hill Otel’de ‘Halklar ve inançlar barış için yan yana’ buluşması gerçekleştirdi. Buluşmaya, HDK Eşsözcüleri Meral Danış Beştaş ve Ali Kenanoğlu, İnşa Derneği’nden İhsan Eliaçık, Agos gazetesinden Pakrat Estukyan, Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Eşbaşkanı Kadriye Doğan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM PARTi) Milletvekili George Aslan, Celal Fırat ve Mehmet Kamaç, Havle Kadın Derneği’nden Rümeysa Nur Kara, Asi-Der Başkanı Tevfik Usluoğlu, Demokratik İslam Kongresi’nden (DİK) Bedrettin Günay ve Perva İnal, Hemşinli aktivist Mahir Özkan, Gürcü Fehmi Uza, Türkiye Alevi Federasyonu’ndan Zeynep Abidin Koç, Alevi Anası Sevim Yalıncak, Süryani Tuma Özdemir, Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği’nden Muhammed Salih Ali, İran Temsilcisi Sepehr Koshanshomal, Akabe Vakfı’ndan Feyzullah Akyol, Rum Katrin Nikola, Bedreddini Alevi Mustafa Can,Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Federasyonu (DGD)’ndan Hakim Daş, Jineps Gazetesinden Yaşar Güven, ve HDK Halklar ve İnançlar Meclisi üyeleri katıldı.

‘ÇOKLUKTA BİRLİĞİ SAVUNUYORUZ’

Buluşmada konuşan HDK Eşsözcüsü Ali Kenanoğlu, Ortadoğu’da yaşanan savaşların önüne geçmek adına halkların ve inançların bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı. HDK’nin kuruluş amacına değinen Kenanoğlu, “Çoklukta birliği savunuyoruz. Ortak mücadeleyi esas alıyoruz. Bütün dinler, inançlar iyi insanı, ahlaklı toplumu ve barış içinde yaşamayı tahayyül eder. Bir araya gelişimiz iyiyi, güzeli bir araya çıkarmak içindir. İyiler olarak yan yana gelmeye çalışıyoruz. Hep birlikte barışı söylemek için bir arada durmaya çalışıyoruz” dedi.

‘ÖNEMLİ OLAN ADİL, ONURLU, DEMOKRATİK BARIŞ HEDEFİNDE YAN YANA DURMAK’

Ardından konuşan HDK Eşsözcüsü Meral Danış Beştaş da, “Azınlıkların özgürce örgütlenebildikleri demokratik zemin mevcut değil. Dünyada süregelen savaş ve çatışmalarla birlikte 3’üncü Dünya Savaşı’nın eşiğindeyiz. Artık savaşlar canlı yayında magazin gibi sunuluyor, üzülerek izliyoruz. Suriye en yakıcı örneklerden biri. HTŞ şemsiyesi altındaki pratikleri geçmişten biliyoruz. Bu politikalara karşı elbette çaresiz değiliz. Farklılıklarımızla bir arada eşit yaşamak ve barışı örmek yan yana duruşumuza, mücadelemize bağlı. Hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmeyen bir geleneğin parçasıyız. İğne ucu kadar barış ihtimali varsa bunu büyütmek için mücadele boynumuzun borcudur. Bu topraklarda daha fazla ölüm, kan, şiddet istemiyoruz. Barışı tesis etmek, kazanmak için bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Öcalan’ın yedi maddelik açıklaması çok şey ifade ediyor. Önemli olan bu görüşmelerin devam ettirilmesi, ‘negatif barış, terörsüz Türkiye’ gibi ifadelere karşı adil, onurlu ve demokratik barış hedefinde yan yana durmak” diye konuştu.

‘BARIŞ İÇİN MÜCADELE KAÇINILMAZ’

Yazar Pakrat Estukyan, barışın ciddi bir mücadeleyle mümkün olduğunu dile getirdi. Pakrat Estukyan, daha sonra Ermenice “Barış teneffüs ettiğiniz hava, yediğimiz ekmek kadar yaşamsal anlam ifade ediyor insanlığın sürekliliği için” ifadelerini kullandı. Jineps gazetesinden Çerkes Yaşar Güven, Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği’nden Muhammed Salih Ali, Hemşinli aktivist Mahir Özkan ve Yalıncak Sultan Ocağı Yol yürütücüsü Sevim Yalıncakoğlu’nun konuşmalarının ardından buluşma basına kapalı olarak devam etti.

(MA)

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