19 Ocak 15.00’de eski Agos’un önünde…18’inci kez…

Hrant Dink, katledilişinin 18. yılında vurulduğu yerde anılıyor. İstanbul’daki anma her yıl olduğu gibi 19 Ocak’ta eski Agos bürosu önünde saat 15.00’te yapılacak.

Hrant Dink’in, katledilmesinin üzerinden 18 yıl geçti.Dink’in fotoğrafı, katledildiği Agos Gazetesinin eski ofisi olan Sebat Apartmanı’nın üzerine yansıtıldı.

19 Ocak öncesinde bu yılki Sebat Apartmanı Yansıtmasını sanatçı Memed Erdener tasarladı.

Yansıtma öncesi düzenlenen, Aylin Vartanyan’ın moderatörlüğündeki söyleşide konuşan Memed Erdener şunları söyledi:

“Işık bir çeşit özgürlük hali. Bana ilham veren sözlerden bir tanesi Kierkegaard’ın ‘Yaşam çözülmesi gereken bir sorun değil, ancak deneyimlenmesi gereken bir gerçekliktir’ cümlesidir. Bu gerçeklikleri çevreme sorduğumda ise aldığım cevaplar arasında aşk, kitap, sokak, toplumsal mücadele ve hafıza bulunuyor.

Kendi dışında bir şey gösteren biri olmak çok önemli. Pek çok insan hayatında bir anlam bulamıyor. Geleceğe doğru bir bakışla insan kendi görevini kendisi belirleyip bir inci yaratmalı. Herhangi bir şey seçildiğinde arkasından bütün evren onunla gelir. Bu inci bulunduğunda şimdinin kavranışına dönüşüyor. Geçmişi de şekillendirmeye başlıyor.

Kısacası gelecek bir hayalet olarak peşimizde. Kısacası gelecek bir köşede beklemiyor. Bir saat misali kurulması gerekiyor. Çalışmayı yaparken aklımda bunlar vardı. Hrant adına baktığımda ilk fark ettiğim H harfinden bir merdiven yapabileceğimdi. Daha sonra H harfiyle başlayan kelimeleri listeledim. Bunlar Hafıza, Hakikat, Hayat, Hasret gibi sözcüklerdi.”

Serbestiyet