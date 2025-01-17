Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Frangoyannis istifa etti

Yunanistan’da Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, ekonomi diplomasisinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis’in görevinden istifa ettiği duyuruldu. Yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı ise Seres Milletvekili Tasos Hacivasiliu oldu.

Yunanistan’ın ekonomi diplomasisinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis’in görevinden istifa ettiği bildirildi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Frangoyannis’in kişisel sebeplerle istifasını bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e sunduğu ve Miçotakis’in istifayı kabul ettiği belirtildi.

Ekonomi diplomasisinden sorumlu yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı ise Seres Milletvekili Tasos Hacivasiliu oldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Frangoyannis’e 5,5 yıl süren hizmetleri için teşekkür etti.

Frangoyannis’in “ciddi kişisel” nedenlerle istifa ettiğini belirten Yerapetritis, Yunanistan’ın onun döneminde daha dinamik ve dışa dönük bir dış politikaya sahip olduğunu kaydetti.

HACİVASİLİU KİMDİR?

Siyaset bilimi alanında doktorası bulunan yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacivasiliu, ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimindeki (GKRY) çeşitli üniversitelerde siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, tarih ve Türkoloji alanlarında akademik çalışmalara sahip.

Hacivasiliu, İngilizce, Fransızca İspanyolca ve Türkçe biliyor.

BirGün Gazetesi