İzmir’de ortaya çıktı: ‘Sıra dışı’ olarak tanımlandı

“Geç Antik Çağ’da mitolojik inançların terk edilip tek tanrılı dinlere geçilmesi ve bölgede Hristiyanlığın egemen olmasıyla mitolojik ve geçmiş dönemin bronz heykelleri parçalanmış. Henüz bu iddiayı kanıtlayacak arkeolojik bir veri olmamakla birlikte, çok büyük bir bölümünün sikke darbında kullanıldığını söyleyebiliriz çünkü o dönemde yeniden imalata girişmek yerine, mevcutta olan ve geçerliliğini de kaybetmiş, çeşitli nedenlerle zarar görmüş, çoğunluğunu heykellerin oluşturduğu bronz grubu, antik dönemin hurdacısı tarafından parçalanıp eritilmek üzere hazırlanmış.”

Milliyet Gazetesi