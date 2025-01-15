‘Bizim Hastane’ grubundan basın bildirisi: Tek liste önerisi toplum iradesine aykırı bir yaklaşımdır

Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Yönetimi için yapılacak seçimler Ermeni toplumunun gündeminde. 6 Ocak’taki Kutsal Doğuş Yortusu resepsiyonunda Beyoğlu Üç Horan Vakfı Başkanı Aksel Topalyan seçimlere tek liste ile gidilmesini önermişti. Yönetim için adaylığını daha önce açıklayan Prof. Dr. Toros Alcan liderliğindeki ‘Bizim Hastane’ grubu bir basın açıklaması yaynladı.

Açıklama şöyle:

“Geçen hafta Kumkapı Amira Bezciyan salonunda gerçekleşen Surp Dznunut kabulünde tarafımıza yapılan teklif sonucu toplumumuza bir açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Bizim Hastane Grubu olarak konuyu değerlendirdik ve kararımızı toplumumuza sunuyoruz.

Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz!

Endişe etmesinler; bu grup yalnızca hastanemizi değil, toplumumuzu her alanda en iyi şekilde temsil edecek güç ve deneyime sahiptir.

“Tek liste” önerisi ilk bakışta birleştirici görünebilir, ancak seçim sürecinin doğasına ve toplum iradesine aykırı bir yaklaşımdır. Biliyoruz ki farklı renkler ve sesler, karanlıkların içinde filizlenen tek umuttur; hayatın zenginliğini ve ışığını taşırlar. Son seçimlerde farklı adayların olması toplumumuzun hem dinamizmini hem de katılımcılığını arttırmıştır.

Kutsal günümüzde yapılan bu öneri, niyet iyi olsa dahi içeriği ve yöntemi nedeniyle kabul edilemez. Bizler, rekabetin insanların potansiyelini en üst düzeye çıkararak, onları daha başarılı ve güçlü hale getireceğine inanıyoruz. Grubumuz daha ilk günden farklı katmanlardan oluşturulmuş ve toplumsal birlikteliği sağlayabilecek yetkinliktedir. Sonuçta hepimiz aynı toplumun bir parçasıyız ve bu yolda birbirimize karşı olmadan, birbirimizi daha yükseğe taşıyacak kadar yüce gönüllüyüz.

Ayrıca bu öneride adı geçen vakıflarımızın ve değerli başkanlarının seçim döneminde sundukları vaatlerini gerçekleştirmek için mevcut görevlerini sürdürmelerini daha değerli buluyoruz. Bizler de bu vaatlerin gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye bugünden hazırız. Onların da desteğini her zaman yanımızda hissedeceğimizden eminiz.

Sevgili Türkiye Ermeni Toplumu;

Hazır olan projelerimizi ve yönetişim modelimizi yakın zamanda sizlerle paylaşacağız. Henüz seçim sat-ı mahalline girmememize rağmen bize gösterilen teveccüh, yalnızca bir destek değil, geleceğe dair ortak umudumuzun bir göstergesidir.

Sevgi ve saygılarımızla,

“Bizim Hastane Grubu” adına

Prof. Dr. Toros Alcan”

Yedikule Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu dün Marmara gazetesine verdiği beyanatta Topalyan’ın çıkışını eleştirmişti “Ben Aksel Beyin önerisine katılmıyorum. Cemaat içinde kavgaya ve kaosa neden olabileceğini düşünüyorum” demişti. Şirinoğlu, “Gelecek yönetimin belli birtakım bölünmelere müsaade etmeden tek çatı altında kontrol edilebilir bir yapıda olması öncelikli beklentimizdir. Bize göre Aksel Beyin önerdiği model çok başlılık ve bölünme getirir” diye konuşmuştu. Şirinoğlu “Bendenizin yöneticiliğe veda etme eğilimi belli ki şimdiden bazı çevreler tarafından meydanın boş olduğu izlenimi yaratmış. Bu hastane sahipsiz değildir. Bu toplum bundan kuşku duymasın” demişti.

Karagözyan Vakfı Başkanı Dikran Gülmezgil de hastane yönetimi için aday olacağını açıklamıştı. Gülmezgil Topalyan’ın önerisi hakkında önümüzdeki günlerde açıklama yapacağını belirtmişti.

Topalyan’n açıklamaları için: Topalyan ‘tek liste’ önerdi, gözler Alcan ve Gülmezgil’de

Agos