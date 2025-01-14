Türkiye Hahambaşısı Rav İshak Haleva hayatını kaybetti

Türkiye Yahudi toplumunun ruhani önderi Hahambaşı Rav İshak Haleva hayatını kaybetti.

Türkiye Yahudi toplumunun ruhani önderi Hahambaşı Rav İshak Haleva hayatını kaybetti. Türk Yahudi Toplumu, cenaze töreninin 16 Ocak Perşembe günü, saat 12:00’de Neve Şalom Sinagogu’nda olacağını duyurdu.

Gelişmeyi Türk Yahudi Toplumu, X hesabından duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere kullanıldı:

“Değerli Büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, Toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Baruh Dayan Ha Emet”

Şalom gazetesi de “Uzun yıllardır Türk Yahudi Toplumumuza liderlik yapan, toplumumuzu birleştiren, Türkiye Cumhuriyeti Hahambaşısı Rav İsak Haleva’yı kaybettik” duyurusunu yaptı.

Rav İshak Haleva bir süredir tedavi görse de kaybı Türkiye Yahudi toplumu açısından beklenmedik bir gelişme oldu.

Türk Yahudi Toplumu, cenaze töreninin 16 Ocak Perşembe günü, saat 12:00’de Neve Şalom Sinagogu’nda olacağını duyurdu.

Rav İsak Haleva, 1940 yılında İstanbul’da doğdu. İlk eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi’nde tamamladı. 1961’de Kudüs’teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi’nde dini hukuk ve eğitim alanlarında Rav derecesi aldı.

Haleva, 1961-1963 yılları arasında Manisa ve Kayseri’de yedek subay öğretmen olarak askerlik görevini yaptı. Ordudan teğmen rütbesiyle terhis oldu.

Haleva, uzun yıllar Hahambaşı Vekilliği görevini sürdürdü. 41 yıl Türk Yahudi Toplumu’na liderlik yapan Haham David Asseo’nun 14 Temmuz 2002’deki vefatının ardından yapılan seçimlerde Hahambaşı seçildi. Neve Şalom Sinagogu’nda düzenlenen İs’ad Töreni ile görevine başladı. Rafael Saban ve David Asseo’nun ardından Türkiye’nin 3. Hahambaşısı oldu.

Haleva, 27 yıl boyunca Musevi okullarında Din ve Ahlak Bilgisi ile İbrani dili dersleri verdi. Marmara ve Sakarya Üniversiteleri’nde lisansüstü öğrencilerine İbranice öğretti. Tevrat, Talmud ve Yahudi ilahiyatı konularında çok sayıda araştırma ve makale yayınladı. Avrupa Hahamlar Konferansı’nın daimi üyesi olarak görev yaptı.

Haleva, Türkçe dışında İbranice, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Ladino ve Aramice olmak üzere altı dil biliyordu.

2003 yılındaki İstanbul saldırılarında hafif yaralanmıştı.

Türkiye Hahambaşısı olan Haleva evli ve 4 çocuk babasıydı.

Agos