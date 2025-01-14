Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva vefat etti

Artı Gerçek – Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Hahambaşısı İsak Haleva 84 yaşında vefat etti. Türk Yahudi Toplumu, Haleva’nın vefatını sosyal medya hesabından “Baruh Dayan Ha Emet” (hak yargıç kutsaldır) notuyla duyurdu.

Değerli Büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, Toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Baruh Dayan Ha Emet🕯️@tcbestepe @TC_Disisleri @TC_icisleri… pic.twitter.com/kcAHZVaSaI — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) January 14, 2025

İSAK HALEVA KİMDİR?

İsak Haleva, 1940 yılında İstanbul’da doğdu. İlk eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi’nde tamamladı. 1961’de Kudüs’teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi’nde dini hukuk ve eğitim alanlarında Rav derecesi aldı. Haleva, 1961-1963 yılları arasında Manisa ve Kayseri’de Yedek Subay Öğretmen olarak vatani görevini yaptı ve Teğmen rütbesiyle terhis oldu.

HAHAMBAŞILIK DÖNEMİ

Haleva, uzun yıllar Hahambaşı Vekilliği görevini sürdürdü. 41 yıl Türk Yahudi Toplumu’na liderlik yapan Haham David Asseo’nun 14 Temmuz 2002’deki vefatının ardından yapılan seçimlerde Hahambaşı seçildi. Neve Şalom Sinagogu’nda düzenlenen İs’ad Töreni ile görevine başladı. Rafael Saban ve David Asseo’nun ardından Türkiye’nin 3. Hahambaşısı oldu.

Haleva, 27 yıl boyunca Musevi okullarında Din ve Ahlak Bilgisi ile İbrani dili dersleri verdi. Marmara ve Sakarya Üniversiteleri’nde lisansüstü öğrencilerine İbranice öğretti. Tevrat, Talmud ve Yahudi ilahiyatı konularında çok sayıda araştırma ve makale yayınladı. Avrupa Hahamlar Konferansı’nın daimi üyesi olarak görev yaptı.

Haleva, Türkçe dışında İbranice, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Ladino ve Aramice olmak üzere altı dil biliyordu. 2003 yılındaki İstanbul saldırılarında hafif yaralandı. Evli ve 4 çocuk babasıydı.

HAHAMBAŞILIK NEDİR?

Hahambaşılık, Osmanlı’da 1835 yılında II. Mahmud döneminde resmi bir kurum haline geldi. Bu tarihten önce her Yahudi cemaati kendi Hahambaşısını seçerek Saray’a bildiriyordu. Musevilikte tüm dünya Yahudilerini kapsayan bir dini yönetim hiyerarşisi bulunmuyor. Hahambaşılar sadece kendi bölgelerindeki Yahudi toplumunun dini liderliğini yapıyor. Osmanlı döneminin ilk resmi Hahambaşısı Abraham Levi’ydi. Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise sırasıyla Rafael Saban, David Asseo ve İsak Haleva bu görevi üstlendi. (HABER MERKEZİ)

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