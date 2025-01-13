Ermenistan’ın egemen topraklarından geçen tüm yollar yalnızca Ermenistan Cumhuriyeti’nin kontrolü altında olacaktır

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Taron Çakhoyan, muhalif isimlerin önerileri hakkında Facebook sayfasında bir paylaşımda bulundu.

Çakhoyan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ermenistan’ın egemen topraklarından geçen tüm yollar sadece ve sadece Ermenistan Cumhuriyeti’nin kontrolü altında olacaktır.

Aliyev’in açıklamalarından cesaret alan “milli kurtarıcı” muhalifler, Azerbaycan’a üçüncü bir tarafın gözetiminde Syunik’ten geçen bir yol verilmesini derhal öneriyorlar. İmparatorluğun çıkarlarına hizmet eden bu şahsiyetler, aynı zamanda Azerbaycan’ın koridor söylemini de bu şekilde geliştiriyorlar.

Ermenistan topraklarından herhangi bir tarafın kontrolünde herhangi bir koridor veya yol hakkında tartışma yapılamaz; Ermenistan’daki yollar yalnızca ve yalnızca Ermenistan Cumhuriyeti tarafından kontrol edilecektir.”

ERMENİ HABER AJANSI