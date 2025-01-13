“Barış kavşağı” hayata geçirilirse “Kuru Liman” bölgesel bir ulaşım merkezi haline gelecek

“Barış kavşağı” projesinin uygulanması ve barışın sağlanması durumunda, “Şirak Kuru Limanı” projenin oldukça uygulanabilir olduğu ve ciddi bir bölgesel ulaşım merkezi haline gelebileceği değerlendiriliyor. Bu görüş, Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan tarafından 2024 yılı değerlendirme basın toplantısında dile getirildi. Papoyan, “Şirak Kuru Limanı” sanayi parkı projesine yönelik bir fizibilite çalışmasının tamamlandığını bildirdi.

Projenin başlatılması, uygulanması ve barışın sağlanması halinde, söz konusu liman projesinin bölge için önemli bir ulaşım merkezi olacağı öngörülüyor. Bu çerçevede, “Barış kavşağı” projesinin sadece bir ideolojiden ibaret olmadığı, aynı zamanda somut adımları içeren bir proje olduğu vurgulandı. Projenin, Kuzey-Güney yolunun tamamen inşa edilmesi ve işletilmesini, ayrıca demiryolu ağının geliştirilmesini kapsadığı belirtildi.

Bakanlık, bu hedeflere ulaşmak için gereken belirli adımları içeren bir fizibilite çalışması yürüttüğünü ve mevcut koşullar çerçevesinde tüm bu hedeflerin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI