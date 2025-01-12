MEB’in yönetmelik değişikliği öğretmen tercihlerini kısıtlıyor: Azınlık okullarının ‘tercih hakkı’ kaldırıldı

İşhan Erdinç

Azınlık okullarında görev alan Türkçe ve Türkçe Kültür dersleri öğretmenleri ile müdür başyardımcılarının belirlenmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı değişikliğe gitti. Bakanlık tarafından yapılan değişiklikle azınlık okullarının Türkçe ile Türkçe Kültür dersleri öğretmenlerini ve Müdür Baş Yardımcısını tercih etme hakkı ellerinden alınarak 2015 öncesindeki sisteme geri dönüldü. Artık bu daldaki öğretmenler Milli Eğitim tarafından atanacak ve aralarından bir kişi Müdür Baş Yardımcısı olarak belirlenecek. Okullar, eskiye dönüş olarak niteledikleri bu uygulamadan dönülmesi beklentisi içinde.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni yılın ilk günlerinde Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti. 3 Ocak Cuma gecesi Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te Azınlık ve yabancı okullara ilişkin değişikler de yer aldı. Yeni yönetmelikte, Türkçe ve Türkçe Kültür dersleri (Tarih, Sosyal Bilgiler, Coğrafya vb) öğretmenlerini azınlık okulları müdürlerinin tercih etme ya da mevcut öğretmenlerle ve yöneticilerle devam etmeyi talep etme hakları kaldırıldı. Yakın zamanda Azınlık Okulları bu öğretmenler için tercihlerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaşıyorlar ve azınlık okullarının tercihleri dikkate alınıyordu. Aynı uygulama Müdür Başyardımcıları için de geçerliydi.

3 Ocak gecesi yayınlanan yönetmelikte ilgili madde şöyle:

“Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenleri, 20/5/1955 tarihli ve 6581 sayılı Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun hükümlerine göre en fazla 5 yıl süre ile valilikçe görevlendirilir. Bunlardan biri, valilikçe müdür başyardımcısı olarak görevlendirilir.”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın değişikliğiyle birlikte 2012 yılındaki uygulamaya geri dönüldü. 20 Mart 2012’de yayınlanan ‘Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından azınlık okullarına atanan Türkçe ve Türkçe Kültür (tarih, sosyal bilgiler, coğrafya) dersleri öğretmenlerinin, en fazla beş yıl süreyle görev alacağı; valilik tarafından okullarda görevli ilgili derslerin öğretmenlerden birinin müdür başyardımcısı olarak görev alacağı belirtilmişti. O dönem yapılan çalıştaylarda, yönetmeliğin azınlık okullarının sorunlarına çözüm getirmediği, öğretmenlerin atanma usulü ve görev alma sürelerine dair meselelerin çözülmediği belirtilmişti.

4 Temmuz 2015’te Bakanlık değişikliğe gitmiş ve okullara Türkçe öğretmen seçme hakkı vermişti. Beş yıl hizmet süresi tamamlanan Türkçe veya Türkçe Kültür dersleri öğretmeniyle eğitim-öğretime devam etmek isteyen ya da başka öğretmenler çalışmak okullar, yazdıkları dilekçeyi valiliğin onayına sunuyordu. Okul idaresinin yanı sıra ilgili öğretmenin de dilekçe vermesi gerekiyordu.

Okul idareleri, öğretmenlerden birinin müdür başyardımcısı olarak görevine devam etmesi için de valiliğe dilekçe yazıyordu. Resmi makamlar, bu talepleri çok büyük ölçüde onaylıyordu. 2015 yılında, yönetmelikte yapılan değişiklik şöyleydi:

“Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenleri, 20/5/1955 tarihli ve 6581 sayılı Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun hükümlerine göre okul müdürlüğünün teklifi, valiliğin onayı ile en fazla 5 yıl süre ile görevlendirilirler. Bu öğretmenlerin görev süreleri, okul müdürlüğünün teklifiyle uzatılabilir. Bunlardan biri, okul müdürlüğünün görüşü alınarak valilikçe müdür başyardımcısı olarak görevlendirilir.”

14 Ocak’ta Azınlık Okulları İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile biraraya gelecek

Yeni uygulama Azınlık Okulları’nın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile önümüzdeki döneme dair çalışmalar yaptığı bir sürece denk geldi. Uygulama Azınlık Okulları için de sürpriz oldu.

Ermeni okullarından bazı müdürler “Bir yanlışlık olduğunu düşünüyor, bunun düzeleceğini umuyoruz” diye konuştu. Azınlık Okullarından kimi yöneticiler de öğretmenlerle sağlıklı bir çalışma ortamı olmasını umduklarını, bu son uygulamanın bu konuda bir tereddüt yaratacağını belirttiler.

14 Ocak’ta Azınlık Okulları yöneticileri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin önceden planlanmış bir toplantısı olacak. Konunu bu toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Öte yandan Ermeni okulları, Azınlık Okulları Yönetmeliği üzerine çalışmalar düzenliyor.

Ermeni okulları müdürleri, okul kurucu temsilcileri ve vakıf başkanları da 8 Ocak Çarşamba günü, ERVAB Eğitim Komisyonu çatısı altında daha önceden planlanmış bir toplantı çerçevesinde bir araya geldi. Toplantının gündem maddelerinden biri de 3 Ocak’ta yayınlanan yönetmelikte ilgili madde.

‘Dar Gömlek’ raporundan

Hrant Dink Vakfı’nın, 2023 yılında yayınladığı ‘Dar Gömlek: Türkiye’deki Ermeni Kurumlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri’ başlıklı raporunda, Türkçe ve Türkçe Kültür dersleri öğretmenlerine dair bölüm de yer almıştı. Ermeni kurumlarından isimlerin görüşlerin yanı sıra birçok kaynaktan faydalanılarak hazırlanan rapor, Ermeni okulları, Türkiye Ermeni Patrikliği ve vakıfların sorunlarını içeriyor.

Gazetemiz yazarı Ohannes Kılıçdağı tarafından kaleme alınan raporda, okullara öğretmen seçme hakkının uyumlu bir çalışma ortamı sağladığının altı çizilmişti.

Raporda “Müdürlerin idari işlerde yardımcıya ihtiyacı mutlaka olacaktır, fakat bu kişi veya kişileri kendileri seçebilmelidir. Aynı özgürlük TTKD (Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri) öğretmenlerinin seçiminde de olmalıdır. Okul idareleri, TTKD dersleri için, aynı diğer derslerde olduğu gibi, istedikleri öğretmeni, devlet memuru şartı olmadan, eğitim kadrosuna katabilme olanağına sahip

olmalıdırlar” ifadeleri yer almıştı.

Agos