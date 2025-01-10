Los Angeles’taki yangınlar: Sahag- Mesrob Okulu tamamen yandı

Altadena’daki Sahag- Mesrob Ermeni Okulu, California’daki orman yangınlarında tamamen yok oldu,

Ermenistan Diaspora İşleri Yüksek Komiseri Zareh Sinanyan konuya dair bilgiler verdi ve şunları söyledi.

“Bu korkunç… Sahak-Mesrob Ermeni Okulu yandı. Los Angeles’taki yurttaşlarımızın kayıpları için üzgünüm. Pacific Palisades ve Altadena/Pasadena orman yangınlarında evlerini kaybeden arkadaşlarım için kelime bulamayorumk. Bir ay önce kaldığım ev bile gitti” dedi

Sinanyan Californiya’daki Glendale şehrinin eski bir sakini.

Asbarez’e göre, Güney Kaliforniya’da şu anda devam eden üç yangın, evlerinden tahliye edilmek zorunda kalan binlerce Ermeni ailesini ve toplum kuruluşlarını etkiledi.

Yangınlar bölgede can kayıplara da yol açtı. İtfaiyeciler en az beş kinin beş kişinin ölümüne, 130.000 kişinin tahliye edilmesine ve Pasifik Kıyısı’ndan Pasadena’nın iç kesimlerine kadar bir bölgenin harap olmasına neden olan üç büyük yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Agos