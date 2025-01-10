Kars’lı Ermeni yazar Çarents’in kitabı uzaya gönderildi

Ünlü Karslı Ermeni yazar Yeğişe Çarents (Yeghishe Charents) Evi-Müzesi’nin kuruluşunun 60. ve açılışının 50. yıl dönümü uzayda da kutlanıyor. Bu bilgi, “Yeğişe Çarents Evi-Müzesi” tarafından paylaşıldı.





Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Müzenin kuruluşunun 60. ve açılışının 50. yıl dönümünü kutlamak amacıyla, Çarents ailesi tarafından yayımlanan ve dünyanın 35 diline çevrilen ‘Benim can Ermenistan’ım’ kitabı, St. Petersburg merkezli hayırsever Hrachya Poghosyan’ın aracılığıyla Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya gönderildi.

Müzenin yıl dönümünün, Çarents’in sözü ile Sarian’ın renklerinin birliğiyle ‘kozmoslaştırılması’ oldukça anlamlıdır.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2025/01/10/Ermeni-yazar-uzay/294324