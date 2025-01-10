Hrant Dink cinayeti: Kamu görevlilerinin yargılandığı dava ertelendi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı dava 7 Şubat’a ertelendi.

Artı Gerçek- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davaya Çağlayan’daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Saat 11.30’da başlayan duruşmaya tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

‘CİNAYETLE İLGİM YOK’

Sanık Muharrem Demirkale, “Mütalaaya itiraz ediyorum. Bu cinayetle zerre kadar ilgim yok” dedi. Sanık Yavuz Karakaya ise “Cinayet faili Ogün Samast, olay günü beyaz bir araç olduğunu söyledi. Bu olayla çelişmektedir” diye konuştu.

‘OGÜN SAMAST VE DİĞERLERİNİ TANIMIYORUM’

Tutuklu sanıklardan Veysel Şahin ise “Ben bu suçların hiçbirini işlemedim. Bu yargılamada bütün deliller de cinayetler de tasarlayarak adam öldürmek veya Anayasa’ya aykırılıkla ilgili hiçbir delil yoktur. Ben Ogün Samast’ı ve diğerlerini tanımıyorum. Bu şahısları burada mahkeme huzurunda gördüm. Hiçbiriyle hiçbir bağlantım yoktur. Ben görevimi yerine getirdim. 5 sene 7 aydır tutukluyum. Bunların göz önünde bulundurulmasını istiyorum. Daha önce tahliye oldum, kaçma riskim de yok. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

7 ŞUBAT’A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, duruşmada sanıklardan Hasan Durmuşoğlu’nun dinlenememesi sebebiyle duruşmayı 7 Şubat’a erteledi.

MÜTALAADAN

Mütalaada, sanıklar Veysal Şahin, Ali Öz, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Okan Şimşek, Onur Karakaya, Osman Gülbel hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘Anayasa’yı ihlal’ suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasI talep edildi. Sanık Bekir Yokuş hakkında, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ ve ‘Anayasa’yı ihlal’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, sanık Muharrem Demirkale hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘Anayasa’yı ihlal’ suçundan ise davanın reddine karar verilmesi talep edildi. Sanık Yavuz Karakaya hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, ‘Anayasa’yı ihlal’ suçu yönünden ise davanın reddine karar verilmesi istendi. Mütalaada, sanıklar Mehmet Ali Özkılınç, Şükrü Yıldız, Volkan Şahin hakkında ise ‘mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği’ gerekçesiyle beraat talep edilirken, firari sanık Faruk Sarı’nın ise dosyasının ayrılmasına karar verildi.

(DHA)

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