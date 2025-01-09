Topalyan ‘tek liste’ önerdi, gözler Alcan ve Gülmezgil’de

Ermeni Kilisesi ve toplumu 6 Ocak’ta İsa Mesih’in Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu’nu kutluyor. Patrikhane’deki geleneksel kabul töreninde 2023 yılında yapılması gereken ancak yönetmelik yayınlanmadığı için hâlâ yapılamayan Azınlık Hastaneleri Vakıfları seçimleri, gündemin başlıca maddesi oldu.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan başkanlığındaki geleneksel kabul törenine Başepiskopos Aram Ateşyan ve ruhaniler, Türkiye Katolik Patrikhanesi’nden Başrahip Hagopos Çopuryan, AKP İstanbul Milletvekili Dr. Sevan Sıvacıoğlu, hayırseverler Hayk Arslanyan ve Aret-Monik Erganyan çifti ve kilise vakıf yönetimleri katıldı. Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi ve ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu rahatsızlığı nedeniyle, Karagözyan Vakfı Başkanı Dikran Gülmezgil de şehir dışında olduğundan, toplantıya katılamadı. Duayla açılan törende Patrik Maşalyan bir konuşma yaptı ve geride kalan yılı değerlendirdi.

Vaftiz sayılarının vefat sayılarının gerisinde kaldığını hatırlatan Maşalyan toplum nüfusundaki azalmaya şu sözlere dikkat çekti:

“Bu yıl 183 vaftizimiz oldu; 54’ü erişkin, 129’u ise çocuk vaftizi. Ölenlerin sayısı 546, üç katından fazla. Bu alarm verici bir istatistik. 85 düğün oldu. Biz sayımızı 35 bin – 40 bin arası düşünüyoruz. Azalmamız bizim giderek zayıfladığımızı gösteriyor. Gidenler Hıristiyanlıklarını, Ermeniliklerini yaşamış nesiller. Arkadan gelen nesillerin cemaat ile tanışıklığı pek iyi değil. Sayı olarak değil kalite olarak da erozyona uğruyoruz. 40 bin kişiden sadece 5 bin kişiyle dönüyor cemaat hayatımız. Cemaatimizin en büyük sorunu ilgisizlik. Bunu uyandırmamız gerekiyor, özellikle genç nesiller arasında.”

Törenin başlıca konusu yönetmelik yayınlanmadığı için hâlâ yapılamayan Azınlık Hastaneleri Vakıfları seçimleriydi. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Elmadağ Surp Agop Ermeni Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi ve Balat Or Ahayim Yahudi Hastanelerinde seçim yapılamadığı için yönetimler değişmedi.

2022 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle azınlık vakıfları seçim yapabilmiş, yönetmelikte hastane seçimleri için 2023’te ayrı bir yönetmelik yayınlanacağı belirtilmişti. Ancak geride kalan sürede yönetmelik yayınlanmadı. Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi seçimleri Ermeni toplumu için bilhassa önem taşıyor.

Mevcut Başkan Bedros Şirinoğlu, yeni dönemde aday olmayı düşünmediğini belirtmişti. Yönetmelik yayınlanmamakla birlikte eski Surp Haç Tıbrevank Vakfı Başkanı ve eski Cemaat Vakıfları Temsilcisi Prof. Dr Toros Alcan ve Karagözyan Yetimhanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dikran Gülmezgil, Surp Pırgiç için yapılacak seçimlerde aday olacaklarını belirtmişlerdi. Başka vakıf yöneticilerinin de hazırlık yaptığı biliniyor.

Maşalyan: Vakıflardan imza toplandı

Konuya değinen Patrik Maşalyan bu yıl için hastane seçimleri yapılmasına yönelik beklentinin güçlü biçimde sürdüğünü, konunun Ankara ile yapılan temaslarda sık sık gündeme getirildiğini belirtti. Patrik Maşalyan’ın verdiği bilgiye göre tüm azınlık hastanelerinin vakıf yöneticileri, seçimlerin yapılmasına yönelik taleplerini içeren bir metni Ankara’ya iletilmek üzere imzaladı. Bu yöndeki hazırlığı mevcut Cemaat Vakıfları Temsilcisi Can Ustabaşı yürüttü.

Sıvacıoğlu: Ankara’nın beklentisi konsensüs

Maşalyan sözü daha sonra AKP İstanbul milletvekili Dr. Sevan Sıvacıoğlu’na verdi. Sıvacıoğlu, Ankara’daki beklentinin eski tartışmaların yaşanmayacağı, konsensüs içinde gidilecek bir seçim süreci olduğunu belirtti. Sıvacıoğlu VGM’nin (Vakıflar Genel Müdürlüğü) süreci Ermeni toplumunun temsilcileri ile birlikte yürütmek istediğini söyledi. Sıvacıoğlu şöyle konuştu:

“Patriğimiz de devlet büyüklerimize seçimin zamanının artık geldiğini ve olması gerektiği yönünde isteklerini belirtiyor. Bu da çok takdir görüyor. Söylemesinin de hiçbir sakıncası yok. Bana bir de şu iletiliyor, vakıf seçimlerimizi yaparken bazı sahneler yaşandı. İnsanlar birbirlerine kırıldılar, kavgalar ve gürültüler meydana geldi. Dediler ki, eğer seçime gidilecekse bu şekilde olmamasını istiyoruz. Çünkü hastanelerde kamu hizmeti de veriliyor. Eğer mümkünse bir konsensüs halinde, gürültüsüz bir şekilde süreç yürütülsün. Herkesin aday olması demokratik haktır ve hiçbir şekilde de karışılmıyor. Sürecin sağlıklı ve sükunetli bir şekilde yürütülmesi niyetimiz. Vakıf seçimleri gerçekten başarılı oldu.”

Topalyan’dan tek liste önerisi

Toplantıda söz alan Beyoğlu Üç Horan Vakfı Başkanı Aksel Topalyan, Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi seçimine tek liste ile gidilmesi yönündeki önerisini paylaştı. Topalyan şöyle konuştu:

“Keşke Bedros başkan da burada olsaydı. Benim fikrim şu, hastane üzerinde beş tane görevimiz var. Birincisi, hastanenin ihya edilmesi. Zarar etmeyecek ve para kazanacak duruma getirilmesi birincil görevimiz. İkinci görevimiz, emlaklarının ihya edilmesi. Üçüncü konumuz sosyal yardımlar. Sosyal yardım tarafında da cemaat rahatsız, iyi işlemediği kanısı var. Ondan sonra Ankara ile ilişkiler geliyor. Ankara’ya gidip gelmek lazım; bakanlıkları ve müsteşarlıklara daha sık ifade etmemiz lazım. Bir de benim de toplantısına katıldığım, Ermeni Vakıflar Birliği başkanlığı. Şimdi Bedros ağabey maalesef hepsine tek başına yetişmeye çalışıyor, bu çok zor. Beş tane başkan lazım ki her birinin başında bu işi üstlensin. Bir kişi emlakı, bir kişi hastaneyi üstlensin, bir kişi sadece Ankara’ya gitsin gelsin. ERVAB’a başkanlık etmek lazım, biz ayda bir toplanıyoruz ama bazı vakıflarımızın güncel sorunları oluyor. Belki hafta içinde iki defa toplanmak gerekiyor. Bedros ağabeyi yargılamak için söylemiyoruz, son derece iyi niyetle çarpışıyor. Fakat tek başına yapılacak işler değil bunlar. Sonunda ne oluyor işi profesyonellere aktarıyorsunuz. Fakat profesyoneli denetlemek de bir iştir.”

FOTO: İşhan Erdinç

FOTO: İşhan Erdinç

Topalyan sözlerine şöyle devam etti:

“Şimdi Toros (Alcan) kardeşimiz de aday oluyor. Onun için de ışık tutar diye konuşuyorum, hastaneyi beş ayrı bölüme ayırıp, işletmek lazım. Hakkını vermek lazım. Bu konuda dedim ki, cemaatte 20 yıldır şöyle bir durum var. Havuz yapalım diye konuşmalar yapılıyor. Havuz dediğimiz nedir bizim? Parası olan vakıfların birleşmesidir. Benim fikrim, üç tane parası olan, potansiyelli vakfımız var. Beyoğlu, Karagözyan ve Ortaköy. Biz bu arkadaşları bir masa etrafında toplayalım, bir de hastaneyi ihya edebilir duruma getirebilirsek bir bütçe oluşturalım ve bu, cemaatin diğer unsurlarıyla birleşerek olsun. Toros kardeşimiz de bu yapının içerisinde olsun. Dikran ahparig de (Gülmezgil) bu yapıda olsun, Sarkis (Çetinkaya), Manuk (Öğer) ve ben de olayım. Katılmak isteyenler için de eleme yaparak bir grup oluşturalım ve tek listeyle gidelim. Hastaneyi yönetirim diyen, hastanenin başkanı olsun. ERVAB için biri başkan olsun, Ankara için de biri olsun ama hakkını vererek yapalım. Kim diyorsa ki tek başına yaparım, yalan söylüyor. Bu birleşerek olur. Bu konuda benim bir çalışmam var, yakında kişilerle görüşeceğim. Mesela Oşin (Polat) başkanı da bu işin için de görmek isterim. Kol kola girip, tek liste olarak bu işi yapmak için çalışma başlattım.”

Maşalyan: Ham bir düşünce, işlenmesi gerekiyor

Topalyan’dan sonra söz alan Patrik Maşalyan daha önce hastane seçimi için tek liste yolunun tercih edilmediğini belirterek, bu önerinin olgunlaşması gerektiğini belirtti. Patrik Maşalyan şöyle konuştu:

“Benim anladığım şu, başkanlar ağırlıklı. Zaten seçilmiş ve aynı zamanda ortak havuz oluşturulursa onun pratiğe geçmiş bir modeli Hastane yönetiminde gerçekleşecek. Şunu söylemek isterim, bu bir seçim. Sizler önerilerinizi halkın önüne getirirsiniz, ekiplerinizi kurarsınız ve halk kendi özgür iradesiyle seçimini yapar. Hastane seçimlerine tek liste ile gidildiği oldu mu? Bir şekilde bir fikrin doğru olup olmadığını sandık belirler, halk karar verir. Sizin söylediğiniz ileriye dönük bir proje.”

Maşalyan Topalyan’a seslenerek sözlerine şöyle devam etti:

“Sizin işleriniz, Beyoğlu, zamanınızı alıyor bir de hastane yönetimini mi üstleneceksiniz? Dolayısıyla burada çok önemli bazı ayrıntılar var. Bu konuda halkın aydınlatılması lazım. Ne kadar geniş tabanlı bir katılım olursa halk onu görür ve tercihini ona göre yapar. Anladığım kadarıyla bu çok ham bir düşünce, işlenmesi gerekiyor.”

Kabul töreni dua ve bayramlaşma ile sona erdi.

Alcan ve Gülmezgil önümüzdeki günlerde açıklama yapacak

‘Bizim Hastane’ grubu ile Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı’na adaylığını açıklayan Prof. Dr. Toros Alcan, Topalyan’ın Kutsal Doğuş Yortusu’ndaki sözlerine ilişkin Agos’a konuştu. Alcan, “Hiçbir açıklama yapmıyoruz. Resepsiyondaki teklif ve sonrasında kilise salonunda yapılan toplantıdaki fikirleri kendi aday adayı grubumla, gelecek hafta perşembe günü müzakere edeceğiz ve sonucu açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Daha önce Surp Pırgiç yönetimi için adaylığını açıklayan Karagözyan Vakfı Başkanı Dikran Gülmezgil de Agos’a yaptığı açıklamada “Şehir dışında olduğum için toplantıya katılamadım. İstanbul’a döndüğümde yetkili kişilerle görüşeceğim ve sonrasında bir değerlendirme yapacağım” dedi.

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