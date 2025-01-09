Peskov: “Ermenistan’ın aynı anda hem AB’de hem de AEB’de olabileceğinden şüpheliyim”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sekreteri Dmitriy Peskov, düzenlediği brifingde, Başbakan Nikol Paşinyan’ın bugünkü Ermenistan Kabine toplantısında yaptığı açıklamalar ile Ermenistan ve Azerbaycan’ı çevreleyen duruma değindi.

“Ermenistan’ın aynı anda hem AB’de hem de AEB’de olabileceğinden şüpheliyim.”

İki farklı örgütün üyesi olmak, varsayımsal olarak, imkansızdır. Ermenistan’ın AEB’e üyeliği faydalıdır.”

Peskov, Rusya’nın Kafkasya’da barış, istikrar ve güvenlikten yana olduğunu da sözlerine ekledi.

ERMENİ HABER AJANSI