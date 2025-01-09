Papa, Gazze için ateşkes istedi: Çok ciddi ve rezil bir insani durum yaşanıyor

Artı Gerçek – Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, diplomatlarla bir araya geldi.

Gazze’de “çok ciddi ve rezil bir insani durumun” yaşandığını belirten Papa, ateşkes çağrısını tekrarladı. Papa, devamında “Filistin halkına gerekli tüm yardımların ulaştırılması çağrısında bulunuyorum” dedi.

Gazze’de tarafların diyalog ve karşılıklı güven unsurlarını yeniden inşa etmesini temenni eden Papa, “Böylece gelecek nesiller yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayabilir ve Kudüs Hıristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların uyum ve saygı içinde bir arada yaşadığı bir buluşma şehri olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni bir dünya savaşı tehdidinin giderek arttığını vurgulayan Papa, diplomasi ve diyalog çağrısı yaptı.

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