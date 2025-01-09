Nadia Murad’dan Musk’a yanıt: Ezidilere yapılanlar kimsenin başına gelmemeli

DUVAR – ABD’li milyarder Elon Musk’ın “Ezidilerin başına gelenler bir gün Avrupa’nın da başına gelebilir mi?” sözlerine Ezidi insan hakları savunucusu Nadia Murad’tan yanıt geldi. IŞİD’in Irak’ta işlediği Ezidi Soykırımı’ndan kurtulan Nobel Barış Ödülü sahibi Nadia Murad, Musk’a “IŞİD’in bize yaptığı vahşet, barbarlık ve insanlık dışı uygulamalar kelimelerle tarif edilemez. Ezidilere yapılanlar hiçbir topluluğun başına gelmemesi gereken şeylerdir” yanıtını verdi.

Musk, yapay zeka chatbotu Grok’un “IŞİD’in Ezidilere yönelik şiddet ve saldırıları” hakkındaki yanıtı üzerine, dikkat çeken bir soru yöneltti. Musk, “Ezidilerin başına gelenler bir gün Avrupa’nın da başına gelebilir mi?” ifadelerini kullanarak tartışma yarattı.

‘TEK BİR AÇIKLAMA VEYA GÖRÜNTÜYLE ANLATILAMAZ’

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Murad, Musk’ın bu sorusuna X platformu üzerinden cevap verdi. Rudaw’ın aktardığına göre Murad, Ezidilere yapılan soykırım ve insanlık dışı uygulamaların, hiçbir topluluğun yaşamaması gereken bir trajedi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Yaşananlar bundan çok daha fazlasıydı. Tek bir açıklama veya görüntüyle anlatılamaz. IŞİD’in bize yaptığı vahşet, barbarlık ve insanlık dışı uygulamalar kelimelerle tarif edilemez. Ezidilere yapılanlar hiçbir topluluğun başına gelmemesi gereken şeylerdir. Erken belirtileri her zaman tespit edebilir ve soykırım ile cinsel köleliği önlemek için harekete geçebiliriz.”

MUSK, GROK’A NE SORDU?

Elon Musk, kendi sosyal medya platformu X’te Ezidiler hakkında yapay zeka Grok ile bir diyalog başlattı. Musk, Grok’a “Ezidilerin başına ne geldi?” diye sordu. Grok yanıtında Ezidileri tanıtarak “Ezidiler, Kuzey Irak’ta yaşayan ve 2014’teki olaylarda görüldüğü gibi ciddi şiddet ve baskıya maruz kalan dini-etnik bir azınlıktır” dedi.

Ezidilerin başına gelenler hakkında Grok, Ağustos 2014’te IŞİD’in “Irak’ın Şengal bölgesindeki Ezidi toplumuna vahşi bir saldırı düzenlediğini ve bunun genel olarak soykırım olarak kabul edildiğini” belirtti. Saldırı “çok sayıda insanın öldürülmesine, zorla İslam’a döndürülmesine, binlerce Ezidi kadın ve çocuğun cinsel köle yapılmasına ve kaçırılmasına; ayrıca yaklaşık 50 bin kişinin Şengal Dağı’na ve diğer bölgelere sığınmasına” neden oldu.

Grok ayrıca 6-7 bin Kürt kadın ve çocuğun kaçırıldığını ve binlerce erkeğin öldürüldüğünü belirtti. 2 bin 700 Ezidi Kürt kadının akıbeti hala bilinmiyor. Grok’un Musk’a verdiği yanıtta şu ifadeler yer aldı:

“IŞİD üyelerinin bir kısmı, örgütün 2017’de Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta, 2019’da Rojava ve Suriye’de yenilgiye uğratılmasından sonra Avrupa’ya gitti. Ayrıca örgüt üyelerinin bir kısmı Avrupalıydı ve bunlardan bazıları ülkelerine geri döndü.”

Musk daha sonra Grok’un yanıtını paylaşarak “Ezidilerin başına gelenlerin, bir gün Avrupa’nın başına gelmesi mümkün mü?” diye sordu.

(ALINTI)

Gazete Duvar