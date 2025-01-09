Lübnan’da yıllardır süren siyasi çıkmaz aşıldı: Genelkurmay başkanı yeni cumhurbaşkanı oldu

Yetkilerin din ve mezheplere göre dağıtıldığı bir sistemle yönetilen Lübnan’da iki yıldır devam eden cumhurbaşkanlığı seçimi krizi nihayet sona erdi. Meclisteki oylamanın ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Joseph Aun yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Artı Gerçek – İsrail’in Gazze Savaşı’nı yaymasıyla büyük yıkım ve kayıp yaşayan Lübnan, ateşkes döneminde cumhurbaşkanı ihtilafını aşabildi. Lübnan meclisi, öncekinin süresinin 31 Ekim 2022’de sona ermesinden bu yana boş duran görevi doldurmak için 12 başarısız girişimden sonra nihayet yeni cumhurbaşkanını seçti.

128 milletvekilli mecliste ilk turda yeterli oyun sağlanamamasının ardından, ikinci turda 99 oyu elde eden Genelkurmay Başkanı Joseph Aun, cumhurbaşkanı ilan edildi.

‘Hizbullah’ın etkisinin azaldığının göstergesi’

Böylece Lübnan milletvekilleri, cumhurbaşkanı koltuğunu ABD’nin onayını alan ve İsrail’le savaştan sonra İran destekli Şii direniş örgütü Hizbullah’ın etkisinin azaldığını gösteren bir generalle doldurdu.

‘Hizbullah, Aun ile tüm noktalarda mutabık’

Bugünkü seçim öncesi kendi adayını geri çeken Hizbullah-Emel ittifakından bir kaynak, LBCI’ya, “cumhurbaşkanlığı seçimi oturumuyla paralel olarak Genelkurmay Başkanı Joseph Aun ile düzenlenen toplantının mükemmel geçtiğini ve tüm noktalarda mutabık kalındığını” söyledi.

İsrail’le ateşkes anlaşmasında Lübnan ordusuna da görev verilmişti. Anlaşma uyarınca Lübnan’ın güneyinde Litani Nehri’nin kuzeyine çekilmesi gereken Hizbullah savaşçılarının yerine Lübnan ordusunun konuşlanması gerekiyor.

Joseph Aun kimdir?

1964 yılında Beyrut’un doğusundaki Sin el Fil banliyösünde doğan Joseph Aun, saygın bir askeri lider olarak öne çıktı. Fransızca ve İngilizce’yi akıcı konuşan Aun’un akademik referansları arasında uluslararası ilişkiler siyaset bilimi alanında lisans derecesi ve askeri bilimler alanında lisans derecesi var.

1983 yılında Lübnan ordusuna katılan, on yıllar boyunca rütbelerini istikrarlı şekilde yükselten, çok sayıda madalyayla taltif edilen Aun, 2017’de general rütbesine terfi ederek askeri kariyerinin zirvesine ulaştı ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Ulusal ve uluslararası alanda saygın bir isim

Lübnan’ın siyasi ve güvenlik zorluklarını aşma becerisiyle ulusal ve uluslararası alanda saygınlık kazanan Aun’un cumhurbaşkanı seçilmesi, yetkilerin din ve mezheplere göre dağıtıldığı bir sistemle yönetilen Lübnan’ın derinden bölünmüş siyasi grupları arasında aylarca süren yoğun müzakerelerin ardından gerçekleşti. Yani cumhurbaşkanlığı koltuğu, hem yerel hem de uluslararası paydaşların desteğini alan bir “uzlaşı adayına” emanet edildi.

Lübnan’ın 14. Cumhurbaşkanı seçilen Joseph Aun, Fuad Şihab, Emile Lahud, Mişel Süleyman ve Mişel Aun’un ardından bu koltuğa oturacak 5. Genelkurmay Başkanı.

İlk cumhurbaşkanı seçememe krizi değil

Lübnan Anayasası’na göre cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, başbakan Sünni, meclis başkanı ise Şiilerden seçiliyor. Daha önce de siyasi grupların anlaşamaması nedeniyle uzun süre cumhurbaşkanı seçilemediği oldu. Anayasaya göre sandalyelerin dini ve mezhepsel temele göre dağıtıldığı ve pek çok farklı fraksiyonun bulunduğu meclis, önceki Cumhurbaşkanı Mişel Aun’u 2016 yılında ancak 46. oturumda seçebilmişti. (Dış Haberler)

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