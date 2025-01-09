Kilikya Katolikosu I Aram, ABD’deki Ermeni toplumuyla temas kurdu

Kilikya Büyük Evi Katolikosluğu’ndan yapılan açıklamaya göre Kilikya Büyük Evi Katolikosu I Aram Hazretleri, Kuzey Amerika Batı Ermeni Diyakosluğu Lideri Başpiskopos Gegham Khacherian Hazretleri ile temasa geçerek Los Angeles’ta yayılan yangının sonuçları ve yerel Ermeni nüfusunun ve evlerinin durumu hakkında bilgi aldı.

Yangın, Ermeni nüfusun yoğun olduğu Pasadena, Glendale ve La Crescenta bölgelerine sıçradı.

Bazı Ermeni ailelerin bu bölgeleri terk ederek daha güvenli yerleşim yerlerine göç ettiği bildiriliyor.

Ermeni kiliseleri, barınma ihtiyacı olan herkese kapılarının açık olduğunu duyurdu.

Los Angeles’ın batısında 7 Ocak’tan bu yana devam eden orman yangınları, rüzgarın da etkisiyle yerleşim alanlarına da sıçradı. 8 Ocak itibarıyla yangın alanı 13,44 kilometrekareye ulaştı. Los Angeles kentindeki yangınlarda en az beş kişi hayatını kaybetti.

ERMENİ HABER AJANSI