İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün dergisi ‘YILLIK’ çevrimiçi yayında

DUVAR – Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul’un geçmişi ve bugününe dair, yazılı, sözlü ve maddi kültürleri, kentin tarihsel ve beşerî coğrafyalarını güncel araştırmalarla kayıt altına alan hakemli ve uluslararası akademik dergisi YILLIK: Annual of Istanbul Studies’in altıncı sayısı DergiPark’ta okurlarla buluşturdu.

İstanbul Çalışmalarına yenilikçi yaklaşımlar sunan dört hakemli makalenin yer aldığı YILLIK 6, Günseli Gürel’in 2024 Erken Kariyer Makale Ödülü’ne layık görülen “Ayasofya Üzerine Yazılan On Beşinci ve On Altıncı Yüzyıl Osmanlı Metinlerini Yeniden Düşünmek” başlıklı makalesiyle açılıyor.

YILLIK 6’da yer alan yazıların tamamına DergiPark platformundan ücretsiz erişilebilir.

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