Geçen yıl Ermenistan’da 5 yeni havayolu şirketi kayıt oldu

Geçtiğimiz yıl Ermeni pazarına 5 yeni havayolu şirketi girdi.

Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Davit Khudatyan, 9 Ocak’ta 2024 yılı çalışmalarının özetlenmesi vesilesiyle düzenlediği basın toplantısında bu konuda açıklama yaptı.

Khudatyan, “25 Aralık 2022 itibarıyla Ermenistan havalimanları tarafından 5 milyon 251 bin 932 yolcuya hizmet verildi ve hava yoluyla 41 bin 470 ton yük taşındı. Yıl sonunda Syunik Havalimanı’ndan Yerevan-Kapan arasında 71 uçuş gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI