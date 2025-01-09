Ermenistan’dan AB hamlesi: Karar taslağını onayladı

Ermenistan Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecini başlatmaya yönelik karar taslağını onayladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında alınan karara ilişkin, hükümetin, “Yevrakve” sivil girişimi tarafından Ulusal Meclise sunulan, “Ermenistan Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin başlatılması hakkında” adlı yasa tasarısına olumlu baktığını söyledi.

Mirzoyan, “Ermenistan Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında çeşitli alanlarda oldukça yoğun, zengin içerikli ve dinamik ilişkiler yaşandı. Avrupa Birliği, Ermenistan’ın demokrasisine çeşitli vesilelerle güçlü siyasi destek ifade etti. Avrupa Birliği, Ermenistan Cumhuriyeti etrafındaki güvenlik ortamının desteklenmesi konusunda da istekli olduğunu belirtti ve hatta Ermenistan’a sivil bir gözlem misyonu konuşlandırarak bu konuda görev aldı” diye konuştu.

AB’nin Ermenistan’ın ekonomik dayanıklılığının güçlendirilmesine destek olma isteğini dile getirdiğini de aktaran Mirzoyan, tasarıda Ermenistan yasalarına uygunluğun sağlanması için bazı değişikliklerin yapıldığını belirtti.

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’ın AB’ye katılımının kanun veya hükümet kararı yoluyla değil Ermenistan Anayasası’nda öngörüldüğü şekilde, sadece referandum yoluyla mümkün olabileceğini kaydetti.

Ermenistan Başbakanı, “Yasanın kabulü Ermenistan’ın kelimenin tam anlamıyla Avrupa Birliği’ne üye olması anlamına gelmiyor çünkü o noktaya varılması ve o noktada bir karar alınması bir yasa veya hatta bir hükümet kararı düzeyinde olamaz. (Anayasa gereği) Bu noktada bir karar ancak referandum yoluyla alınabilir, başka seçenek yok” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Cumhuriyeti’nin ancak Anayasa’da öngörülen usule uygun olarak referandum yapılması ve referandum katılımcılarının belirlenen sayısının “evet” oyu vermesi halinde AB’ye üye olabileceğini belirten Paşinyan, yasanın kabul edilmesinin ardından Ermenistan ile AB arasında hem AB’nin hem de Ermenistan’ın vizyonunu içerecek bir yol haritasının geliştirilmesine dair görüşmelerin yapılması gerektiğini belirtti.

Paşinyan, yol haritasına dair müzakereler başlayana kadar Ermenistan Hükümetinin adım atmayacağını da ifade etti.

Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Ermenistan Ulusal Meclisi’nde kabul edilmesi, gerekli görülürse Anayasa Mahkemesi uygunluk sürecinden geçmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması gerekiyor.

Cumhuriyet Gazetesi