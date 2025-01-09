Defineci ormancılar durmak bilmiyor: Devletin araçlarını ‘lahit’ çıkarmak için kullandılar

Yayınlanma: 09.01.2025 – 15:04

Güncelleme: 09.01.2025 – 15:04

Gazetemiz Cumhuriyet, Zonguldak Devrek’te Orman Bölge Müdürlüğü personelinin ormanlık alanda devletin araçlarıyla define aradığını gündeme getirmişti. Devrek’te yaşanan define skandalı, tanıklar ve orman köylüsünün söylemleriyle yeni bir boyut kazandı. Söylemlere göre, eylül ayının başında define için kazı yapan Devrek Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bazı çalışanlar, alanda “Lahit” (gömüt) buldu.

İzmir yangınına desteğe giden Karabük Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait bir dozer, lahiti toprağın altından çıkartmak için yapılması gereken yolu yapması amacıyla yoldan çevirildi. Yaklaşık 2,5 kilometrelik plansız ve programsız yol yapıldı. Kaçak yolun yapımı esnasında yüzlerce ağaç kökünden sökülerek katledildi. Bitki örtüsü de yok edildi. Bölge halkından gelen tepkinin üzerine kaçak yol, kurum tarafından “yangın şeridi açma ve yangın koruma eylem planına eklemeye çalışma” bahanesiyle yasallaştırılmaya çalışıldı.

Bulunan lahit, yol yapımının ardından müdürlüğe ait 30 tonluk iş makinesi ile toprağın altından çıkarıldı. Kazıdan çıkarılan lahitin Şanlıurfa’da satıldığı iddia edildi.

İFADELERDE ŞÜPHELİLERİN İSMİ GEÇMİYOR

Define avı için yapılan kazılarda kullanılan devlet araçlarının üzerinde GPS bulunuyor. Yani aracın saat kaçta, nerede bulunduğuna ilişkin veriler detaylıca incelendiğinde bulunabiliyor. Cumhuriyet’in yaptığı ilk haberde, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, konuya ilişkin sorulan soruya “Soruşturma yapmak üzere bölge müdür yardımcımıza yazdık. İnceleme ve soruşturmasını yapıyor” yanıtını vermişti.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Deniz, olayın gündeme gelmesi üzerine bölgede soruşturma yapmaya başladı. Deniz’in, yaptığı araştırmalar kapsamında aldığı ifadelerde önceki haberde ismi geçen İşletme Şefi Y.D, İşletme Müdür Yardımcısı E.A, Operatör A.K, Treyler şoförü N.A, ve JCB (iş makinesi) operatörü F.B.K hakkında herhangi bir bilgi yer almadığı duyumu alındı.

Sorgularda yalnızca ifadesi alınan kişilerin gün içerisinde ne yaptığına yönelik soruların yanıtları kaydedildi. Söz konusu bilgiler ise akıllara ‘Olay aydınlatılmak istenmiyor mu?’ sorusunu getirdi.

‘TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI NİÇİN MÜFETTİŞ GÖNDERMİYOR’

Bölge halkından edinilen bilgiye göre, olaylar artık yurttaşlarda rahatsızlık uyandırmaya başladı. Kamuya olan güvensizliklerinin arttığını belirten bölge sakinleri, “Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinden neden bir müfettiş göndererek olayı inceletmiyor?” şikayetinde bulunuyor.

Cumhuriyet Gazetesi