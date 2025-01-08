Lübnan’da parlamento 13’üncü kez toplanıyor: Cumhurbaşkanı seçilecek

Necib Mikati, “Cumhurbaşkanlığı koltuğunun boş kalmasından bu yana ilk kez bugün mutlu hissediyorum” dedi. Mişel Avn’ın görev süresinin sona ermesinin ardından Lübnan Meclisi, 13’üncü kez toplanacak.

DUVAR – Lübnan parlamentosu, uzun süredir boş olan cumhurbaşkanlığı koltuğuna yeni bir isim seçmek üzere bir araya gelecek. Lübnan’da eski Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın görev süresi 31 Ekim 2022’de sona erdikten sonra, Meclis’te düzenlenen 12 oturumda yeni Cumhurbaşkanı seçilememişti. Lübnan’da parlamento, ülkenin yeni Cumhurbaşkanını seçmek için yarın 13’üncü kez toplanacak.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkede 2 yıldır boş olan Cumhurbaşkanlığı koltuğunun yarın Meclis’te yapılacak oturumun ardından doldurulacağını söyledi. Mikati, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’daki Cumhurbaşkanlığı krizinin yarın sona ereceğini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanlığı koltuğunun boş kalmasından bu yana ilk kez bugün mutlu hissediyorum çünkü Allah’ın izniyle yarın yeni bir Cumhurbaşkanımız olacak.”

Ne olmuştu?

Meclisteki son oturum 14 Haziran 2023’te yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı koltuğunun 2 yıldan uzun süredir boş kalması, İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’te başlayan kontrollü çatışmalar, İsrail’in Eylül 2024’te başlattığı şiddetli saldırıları sınır hattında karadan işgale dönüştürmesi Lübnan siyasetini de olumsuz etkilemişti.

Eski Cumhurbaşkanı Avn da 2016 yılında Meclis’te düzenlenen 46’ncı oturumda seçilebilmişti. Lübnan Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni, Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.

(ANADOLU AJANSI)

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