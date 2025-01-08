Ermenistan’dan Türkiye açıklaması: Sınırdan Rus askerleri çekilecek mi?

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, basın mensupları ile yaptığı toplantıda, Gümrü’de bulunan 102. Rus askeri üssünün Ermenistan’dan çekilmesi konusunun gündemlerinde olmadığını söyledi.

Ermenistan-İran sınırından Rus Sınır Muhafızları’nın çekilmesine dikkati çeken Mirzoyan, Ermenistan’ın sınırların korunması ve gümrük hizmetleri konusunda gerekli yetenekleri kazanması, İran ile güvenin de oluşmasıyla Ermeni birliklerinin İran sınırında ve gümrükte kontrolü devraldığını belirtti.

Dışişleri Bakanı, ülkesindeki Rus sınır birliklerinin geçici olduğunu vurgulayarak “Rus sınır muhafızları, Ermenistan Cumhuriyeti kendi bünyesinde tüm gerekli kurum ve yetenekleri oluşturana kadar geçici olarak görevlendirilmişti. Ermenistan Cumhuriyeti’ne hizmet sağladılar, çünkü (o dönemde) Ermenistan Cumhuriyeti kendi birlikleriyle bu hizmetleri ve misyonu yapamıyordu. Biz, uygun zamanda Rus Sınır Muhafızlarına teşekkür ettik ve Zvartnots Uluslararası Havalimanı’nda bu işi kendi başımıza halledebileceğimizi söyledik” ifadelerini kullandı.

Ermenistan-Türkiye sınırındaki durumu değerlendiren Mirzoyan, Ermenistan’ın Türkiye sınırı açıldığında ve iki ülke arasında karşılıklı güven sağlandığında Türkiye sınırındaki Rus birliklerinin çekilmesi konusunu değerlendirebileceklerini ifade etti.

BAZI RUS BİRLİKLERİ ÇEKİLMİŞTİ

Rusya ve Ermenistan arasında varılan mutabakat gereği, Zvartnots Uluslararası Havalimanı’nda Rus Sınır Muhafızları tarafından yürütülen hizmetler, 1 Ağustos 2024’ten itibaren Ermenistan Sınır Muhafızlarına devredilmişti.

Ermenistan-İran sınırından Rus Sınır Muhafızları 2024’ün son günlerinde çekilmiş ve Ermenistan birlikleri sınır koruma ve gümrük hizmetlerini devralmıştı.

Rus Sınır Muhafızları, 1992’de Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan-Türkiye ve Ermenistan-İran devlet sınırlarının korunması görevini yürütüyordu.

Cumhuriyet Gazetesi