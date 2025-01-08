Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ya Ermeni liderliği faşizmi yok edecek ya da biz

By Euronews

İlham Aliyev, Ermenistan’daki silahlanma faaliyetlerinin Azerbaycan’ı askeri alanlara yönelttiğini belirtti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Salı günü ülkedeki yerel televizyon kanallarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Ermenistan’ın Güney Kafkasya için “tehdit unsuru” olduğunu söyleyen Aliyev, Erivan’daki silahlanma faaliyetlerinin Azerbaycan’ı askeri alanlara yönelttiğini belirtti ve Başbakan Nikol Paşinyan yönetimine seslendi: “Faşizmin yok edilmesi gerekiyor. Ya Ermeni liderliği onu yok edecek, ya da biz yok edeceğiz. Başka seçeneğimiz yok.”

Aliyev konuşmasının kalanında da komşularına “faşist” diye hitap etti: “Bağımsız Ermenistan devleti aslında faşist bir devlettir. Çünkü bu ülkeyi yaklaşık 30 yıldır faşist ideolojinin taşıyıcıları yönettiyse, bu ülkeyi de onlar şekillendirdi. Bakın şimdi Ermenistan’ın ilk cumhurbaşkanının ırkçı ve faşist açıklamaları çirkin olduğu kadar tehlikelidir. Etnik temizliği bir gurur kaynağı olarak nitelendiriyor, Azerbaycanlıların tarihi ata topraklarından sürülmesiyle övünüyor.”

2025 yılı bütçesinin önemli bir bölümünün güvenlik harcamalarına gideceğini belirten Cumhurbaşkanı, Dağlık Karabağ ve Doğu Zengezur’un imarı için 4 milyar manat (83,22 milyar Türk Lirası), askeriyeye 8,4 milyar manat (174,77 milyar Türk Lirası) ayrıldığını söyledi.

Konuşmasının son bölümünde ise Aliyev, Ermenistan’ın Avrupa Birliği’nin sağladığı “barış fonu” aracılığıyla silahlandığını iddia etti: “İroniktir ki, barış fonunun aslında barışçıl amaçlarla kullanılması gerekiyor. Barış fonları silahlanmaya yönlendiriliyor. İlk ödeme oradan yapıldı ve elimizdeki bilgilere göre bu son ödeme değil.”

Dağlık Karabağ, 1980’lerde Sovyetler Birliği (SSCB) güç kaybetmeye başladığından beri Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilimin odak noktasını oluşturuyor.

Bölge ilk etapta Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlıydı ama SSCB’nin yürüttüğü 1989’daki sayıma göre nüfusun yüzde 75’i Ermeni’ydi.

1991’de iki ülke bağımsızlıklarını kazanınca Dağlık Karabağ’ın geleceği için silahlı çatışmalar başladı ve 1994’e kadar devam eden süreçte yüzlerce insan hayatını kaybetti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), büyük kısmı sivil olmak üzere yaklaşık 30.000 insanın öldüğünü aktardı.

1994’te Ermenistan, Dağlık Karabağ dahil civardaki yedi Azerbaycan toprağını işgal etti.

26 yıl sonra, 2020’de iki ülke arasında altı hafta süren çatışma yaşandı.

Azerbaycan, 2020 yılının Eylül ayında başlattığı askeri operasyonlarla, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Azerbaycan toprağı olarak tanınan ve 30 yıl boyunca Ermenistan işgali altında kalan Dağlık Karabağ’ı tekrar topraklarına kattı.

Karabağ’daki işgalin sona ermesinden birkaç yıl sonra bölgede yeniden yapılandırma ve inşaat çalışmaları başlatıldı.

Euronews