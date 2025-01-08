Artsakh’ın tarihi değerleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya! Hıristiyan dünyasına bir çağrı daha

Ermeni Yaylasının kültürel mirasının ombudsmanı Hovik Avanesov uyarıyor.

“Bugün Anavatan’dan Diaspora yerleşim yerlerine kadar Ermeni Apostolik Kiliselerinde Noel ayinleri yapılıyor… Ancak geçici olarak Azerbaycan’ın işgal ettiği Artsakh’ta kilise çanları sadece çalınmadı ve ayinler yapılmadı, eski çağlarda bir çok antik kilise yıkıldı, özgünlükleri bozuldu, işlevleri değiştirildi, cami ve depolara dönüştürüldü…

Bu Noel gününde, Artsakh’taki tüm tarihi değerlerin sadece bize ait olmadığını, evrensel medeniyet önemine sahip olduğunu, yok edilme ve istimlak edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu tüm Hıristiyan alemine bir kez daha hatırlatıyoruz.

Yıllar önce Eski Çuğa’nın bin yıllık haçkarlarını devlet düzeyinde toz haline getiren ülke, zaten işgal edilmiş olan Artsakh’ta el yazısını sürdürüyor: Ermeni medeniyetinin izlerini silmek, tarihi beşiği olan Artsakh’ta Ermeni halkının varlığına dair belgeleri ortadan kaldırmak. Artsakh’ta Soykırımın bir bileşeni olan kültürel vandalizm yapılıyor.

Yıllar önce Paris’teki Notre-Dame Katedrali hasar görüp meşhur yangın çıktığında, tüm Hıristiyan dünyası bunu kendi canına bir acı olarak görmüş ve küresel bir kültürel değer olduğu için katedralin onarımı görevini üstlenmişti. Peki tarihi 4. yüzyıla kadar uzanan Artsakh’ta inşa edilen ilk Hıristiyan kiliseleri, mimarisi de bir kültür varlığı değil mi?

Ve siyasi çifte standartların en azından kültür meselelerinde yeri olmamalıdır. Bu arada, gördüğümüz gibi, siyasi çıkarlar burada da tezahür ediyor ve bu da en sert şekilde kınanmayı hak ediyor.”

ERMENİ HABER AJANSI