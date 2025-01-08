Aliyev’den Ermenistan’a Zengezur Koridoru tehdidi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yerel televizyon kanallarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, Ermenistan’a yönelik tehditlerde bulunan ve Ermenistan’ı “faşist” bir devlet olmakla suçlayan Aliyev Ankara ve Bakü’nün gündemde tuttuğu Zengezur Koridoru talebi ile ilgili olarak “Bizi kızdırmasınlar ve anlasınlar ki burada söz sahibi biziz. Azerbaycan, Güney Kafkasya’da öncü ekonomik ve askeri güçtür. Günümüz dünyasında da güç faktörü ön plandadır. Bunu hiç kimse unutmasın.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’ın Fransa ile son dönemde yaptığı savunma anlaşmalarına değinen Aliyev, “Ermenistan’ın silahlanması Güney Kafkasya için yeni tehdit kaynağıdır. Ermenistan’ın silahlanması yeni gerginliğe neden olacak. Biz bunu istemiyoruz. Biz barış istiyoruz. Biz artık savaş sayfası kapansın istiyoruz. Fakat görüyoruz ki Ermenistan ve destekçileri bunu istemiyor. İntikam istiyorlar. Ermenistan faşist devlettir. Bu ülkeyi 30 yıl faşist düşünceli insanlar yönetti. 30 yıllık işgal politikası sadece Ermenistan’ın ürünü değil, ırkçı, İslam karşıtı dış çevrelerin ortak ürünüdür. Biz böyle faşist devletle komşuyuz. Faşizm yok edilmelidir. Bunu, ya Ermenistan yönetimi yok etmelidir ya da biz yapacağız.” diye konuştu.

Aliyev, şöyle devam etti:

“Ermenistan silahlanmayı derhal durdurmalıdır. Ona silah veren Fransa ve diğer ülkeler anlaşmaları sona erdirmelidir. Verilen silahlar geri gönderilmelidir. Bizim şartlarımız bunlardır. Bunu kim nasıl anlıyorsa öyle anlasın. Biz bir söz diyorsak demek ki konuya ciddi yaklaşıyoruz. Barış müzakerelerindeki şartlarımızın da kabul edilmesini ümit ediyorum. AGİT Minsk Grubu feshedilmeli, Ermenistan anayasası değiştirilmelidir. Eğer Ermenistan’a barış gerekmiyorsa bize de gerekmiyor. Biz barış anlaşması olmadan da yaşayabiliriz.”

Azerbaycan’la Nahçıvan arasında kurulmasını talep ettikleri ulaşım hatlarına da değinen Aliyev, “Zengezur Koridoru açılmalıdır ve açılacaktır. Bunu ne kadar erken anlasalar iyi olur. Biz bu durumda kalamayız. Nahçıvan’la doğrudan bağlantımız olmalıdır. Bu bağlantı, Ermenistan’ın egemenliğine halel getirmiyor. 10 Kasım Bildirisi’nin maddelerini yerine getirmeliler. Biz 4 yıldan fazladır sabrediyoruz. 4 yıldan fazladır bunun müzakerelerle çözülmesini bekliyoruz. Tüm bunları dikkate almalılar. Bizi kızdırmasınlar ve anlasınlar ki burada söz sahibi biziz. Azerbaycan, Güney Kafkasya’da öncü ekonomik ve askeri güçtür. Günümüz dünyasında da güç faktörü ön plandadır. Bunu hiç kimse unutmasın.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan, Nahcivan ve Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak ve Ermenistan topraklarından geçecek bir koridorda ısrar ediyor. Ermenistan ise kendi topraklarından geçecek ancak Ermenistan’ın kontrolü dışında olacak bu talebe karşı çıkıyor ve “Barış Kavşağı ” projesi ile ulaşım kanallarını açmayı öneriyor.

(Ajanslar, Milliyet)

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